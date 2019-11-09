Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yılın en heyecanla beklenen oyunlarından birisi olan Death Stranding, 8 Kasım Cuma günü itibarıyla PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluştu. Şu anda birçok oyunsever Death Stranding'in ilginç dünyasını keşfetmekle meşgul. PC oyuncularıysa bildiğiniz gibi bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Yaz aylarında piyasaya sürülecek olan PC versiyonunun şimdi fiyatı da resmen belli oldu.

Steam ve Epic Games Store platformları üzerinden ön siparişe açılan Death Stranding'in fiyatı 399 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Türkiye'ye özel fiyatlandırmayla çıkmasını beklerken maalesef tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık. Death Stranding ülkemizde ABD'den bile daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Death Stranding, şu ana kadar hem eleştirmenlerden hem de genel anlamıyla tüm oyunseverlerden epey ihtilaflı yorumlar aldı. Bazıları Death Stranding'i son 10 yılın en önemli oyularından birisi olarak gösterirken bazılarıysa oyunun inanılmaz sıkıcı olduğunu ve Death Stranding'in bir oyundan çok bir filme benzediğini söylüyor. Death Stranding ayrıca Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyordu.

Türkçe altyazı desteğiyle piyasaya sürülen Death Stranding'in PlayStation Store fiyatı 429 TL'ydi. Death Stranding'in PC versiyonu 2020'nin yaz aylarının başında yayınlanacak.