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    Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu

    Death Stranding, Steam ve Epic Games Store platformlarında aynı anda ön siparişe açıldı. Oyunun fiyatı ise maalesef ülkemizdeki oyunseverleri üzecek cinsten.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,1b
    1
    39
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Death Stranding'in PC fiyatı 'maalesef' belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yılın en heyecanla beklenen oyunlarından birisi olan Death Stranding, 8 Kasım Cuma günü itibarıyla PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluştu. Şu anda birçok oyunsever Death Stranding'in ilginç dünyasını keşfetmekle meşgul. PC oyuncularıysa bildiğiniz gibi bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Yaz aylarında piyasaya sürülecek olan PC versiyonunun şimdi fiyatı da resmen belli oldu.

    Steam ve Epic Games Store platformları üzerinden ön siparişe açılan Death Stranding'in fiyatı 399 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Türkiye'ye özel fiyatlandırmayla çıkmasını beklerken maalesef tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık. Death Stranding ülkemizde ABD'den bile daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

    Death Stranding, şu ana kadar hem eleştirmenlerden hem de genel anlamıyla tüm oyunseverlerden epey ihtilaflı yorumlar aldı. Bazıları Death Stranding'i son 10 yılın en önemli oyularından birisi olarak gösterirken bazılarıysa oyunun inanılmaz sıkıcı olduğunu ve Death Stranding'in bir oyundan çok bir filme benzediğini söylüyor. Death Stranding ayrıca Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyordu.

    Türkçe altyazı desteğiyle piyasaya sürülen Death Stranding'in PlayStation Store fiyatı 429 TL'ydi. Death Stranding'in PC versiyonu 2020'nin yaz aylarının başında yayınlanacak.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 1 hf. en beğenilen
    ETS bundan daha ucuz bundan tek farkı insan değil TIR kullanıyorsunuz :d
    Yanıtla +61
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    H34RTL3SS 1 hf.
    yükselen oyun fiyatları değil dolar adamların ne suçu var hep mazlumu oynayıp bize özel indirim mi dilenicez yapsaydı iyi olurdu ama yapmamış
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    RAIZEN 1 hf.
    Kimse kusura bakmasın, korsan oynar geçerim.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    muroooo19 6 gün lemartes
    400 TL büyük para. Adama birşey söylemek haksızlık olur.
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    ozkanwap 1 hf.
    Satmamak için yapmışlar diyesim var yalnız verginin vergisi olan memleketten oyun firması vergiden az kazanmak istememiş anlaşılan.
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    DH Misafiri 1 hf.
    dolardan rant elde eden yetkililer sağolsun ama dur şükredelim değil mi soru sormayalım amin.
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    Frobisher 1 hf.
    Korsanını bekliyeceğim. Decima grafik motoru bakalım nası olacak PC’de.
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    basturk9027 1 hf.
    400 tl ye fedex simulatormu ?? Kojima kojima sisirdikce sisirdiler balon patladi sonunda ...
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    oly1786 1 hf.
    Kojima Hoca!!! MGS V için 2 haritalı DLC istiyorum. Biri Latin Amerika olabilir mesela.
    Geç bu kargoculuk işlerini. Duy sesimi!
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    Moonwalker00 1 hf.
    Yuh anasını asgari ücrete 5 death strandings alıyoruz.Vpn ilen amerigadan alsak ? Brazılyadan falan. ??????????
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    muratkaya 1 hf.
    Bir ay Aras Kargo'da çalışırım, üstüne bir de para alırım.
    Yanıtla +3
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    aesca 1 hf.
    Türkçe dublaj olmayan bir oyuna 399 TL vermem. Elin adamı kendi dilinde dublajlı oynuyor, biz altyazılı. Türkçe dublaj olsun veririm o 399 TL yi. Bu halde 50 TL'den 1 kuruş fazla vermem. Benim dilimi sallamayanın oyununu da "korsan" oynarım inadına.
    Yanıtla +3
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    vefalok 1 hf.
    1 $ = 1 € = 1 TL zannedenler mi var?
    konsol oyunlarının pc ye gelince ÇOK ucuz olması gerektiğini sananlar mı var?
    +
    bu haber başlığında tırnak içinde MAALESEF yazarak konuyu saptıranlar...

    keşke mantıklı olsalar..
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    death stranding, hideo kojima ve
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