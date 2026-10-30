Death Stranding Isolations'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlgi çekici dünyası ve hikâyesiyle ekrana uyarlanmaya da son derece uygun olan Death Stranding, önümüzdeki dönemde üç farklı uyarlamayla izleyici karşısına çıkacak: Son yıllarda dikkat çekici işlere imza atan A24 stüdyosu tarafından hazırlanan live-action (animasyon olmayan) film, Death Stranding Mosquito adlı anime filmi ve anime dizisi Death Stranding Isolations. Hatırlarsanız daha önce Mosquito için kısa bir fragman yayınlanmıştı. Dün de Disney+'ta izleyici ile buluşacak anime dizisi Death Stranding Isolations'ın ilk fragmanı paylaşıldı.

Death Stranding Isolations, 2027'de Disney+'ta Yayınlanacak

Death Stranding Isolations yine aynı evrende geçiyor ama bu kez farklı karakterler etrafında dönen farklı bir hikâye anlatıyor.

Kasım ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

2D animasyon ve el çizimi teknikleriyle hazırlanan anime dizisinin başında, daha önce Attack on Titan ve Jujutsu Kaisen gibi animelerde çalışan Takayuki Sano bulunuyor. Senaryoda ise bilim-kurgu yazarı Tow Ubukata'nın imzası bulunuyor.

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