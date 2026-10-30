Death Stranding Isolations'ın ilk fragmanı yayınlandı

Death Stranding Isolations, 2027'de Disney+'ta Yayınlanacak
Death Stranding Isolations yine aynı evrende geçiyor ama bu kez farklı karakterler etrafında dönen farklı bir hikâye anlatıyor.
2D animasyon ve el çizimi teknikleriyle hazırlanan anime dizisinin başında, daha önce Attack on Titan ve Jujutsu Kaisen gibi animelerde çalışan Takayuki Sano bulunuyor. Senaryoda ise bilim-kurgu yazarı Tow Ubukata'nın imzası bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: