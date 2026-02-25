Decathlon yeni elektrikli bisikletini duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü spor ekipmanları üreticisi Decathlon’un sevilen tur bisikleti Stilus E-Touring bu yıl yenilenmiş haliyle meraklılarını bekliyor olacak. Firma performans ve dayanıklılık anlamında ürünü geliştirdiğini belirtiyor.

Decathlon Stilus E-Touring özellikleri ve fiyatı

Decathlon Stilus E-Touring elektrikli bisiklet modeli Bosch Performance Line CX orta sürüş motoru ile geliyor. 85Nm torka çıkabilen motor dik yokuşlar ile zorlu alanlarda akıcı ve güçlü bir pedal tecrübesi sunuyor.

Bisiklet Eco ve Turbo arasında toplam 5 asistanlı sürüş moduna sahip. Böylece Bosch PowerTube 7500Wh batarya tek şarjda 130 kilometre maksimum mesafe sunabiliyor. Batarya ise 2.5 saate şarj oluyor.

Gövdede 6061 alüminyum çerçeve kullanılırken 3 farklı boyutta geliyor. Orta boyutta 26Kg ağırlık söz konusu. Suntour XCM32 ATB süspansiyon 100mm seyahat mesafesi sunarken 29 inçlik Schwalbe Johnny Watts lastikler de üst düzey denge sağlıyor. Shimano CUES 11 vites ve Shimano MT200 hidrolik disk frenler ile gelen Decathlon Stilus E-Touring elektrikli bisiklet modeli 3300 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

