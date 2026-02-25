Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Decathlon yeni elektrikli bisikletini duyurdu

    Decathlon markasının yenilenmiş Stilus E-Touring elektrikli tur bisikleti Bosch marka sürüş asistanı ve verimli bataryası ile uzun mesafeler katetmesini sağlıyor.

    Decathlon Stilus E-Touring özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ünlü spor ekipmanları üreticisi Decathlon’un sevilen tur bisikleti Stilus E-Touring bu yıl yenilenmiş haliyle meraklılarını bekliyor olacak. Firma performans ve dayanıklılık anlamında ürünü geliştirdiğini belirtiyor.

    Decathlon Stilus E-Touring özellikleri ve fiyatı

    Decathlon Stilus E-Touring elektrikli bisiklet modeli Bosch Performance Line CX orta sürüş motoru ile geliyor. 85Nm torka çıkabilen motor dik yokuşlar ile zorlu alanlarda akıcı ve güçlü bir pedal tecrübesi sunuyor.

    Bisiklet Eco ve Turbo arasında toplam 5 asistanlı sürüş moduna sahip. Böylece Bosch PowerTube 7500Wh batarya tek şarjda 130 kilometre maksimum mesafe sunabiliyor. Batarya ise 2.5 saate şarj oluyor.

    Gövdede 6061 alüminyum çerçeve kullanılırken 3 farklı boyutta geliyor. Orta boyutta 26Kg ağırlık söz konusu. Suntour XCM32 ATB süspansiyon 100mm seyahat mesafesi sunarken 29 inçlik Schwalbe Johnny Watts lastikler de üst düzey denge sağlıyor. Shimano CUES 11 vites ve Shimano MT200 hidrolik disk frenler ile gelen Decathlon Stilus E-Touring elektrikli bisiklet modeli 3300 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asker traşı kia ev3 yorumlar gta san andreas crack bizim çiftlik sahil çk hilesi ıraktan araba alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum