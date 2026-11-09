Microsoft'tan sıra dışı patent: Canlı konuşmaları yapay zeka değiştirecek

Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, canlı yayınlardaki konuşmaları yapay zekayla anlık değiştiren yeni bir sistem için patent başvurusu yaptı. Teknoloji, canlı sesi analiz ederek argo ifadeleri sansürleyebiliyor ve konuşmayı farklı dillere çevirebiliyor. Üretken yapay zeka, birkaç saniyelik gecikmeyle konuşmacının dudak hareketlerini de yeni sesle tam uyumlu hale getiriyor. Yenilik heyecan verici görünse de canlı yayınlarda doğruluk ve manipülasyon endişelerini beraberinde getiriyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Canlı yayınlarda kelimeleri sansürleyebilecek
Paylaşılan detaylara göre Microsoft'un, US 2026/0341309 A1 numaralı patent başvurusu, Nisan 2025'te yapıldı ve 29 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. Patent takip platformu Patentlyze tarafından fark edilen sistem, canlı ses akışını analiz ederek belirli kelimeleri değiştirebilen bir yapay zeka ajanına dayanıyor.
Patentte açıklanan sisteme göre yapay zeka, konuşmayı analiz ettikten sonra belirlenen kurallar ve izleyici profiline göre bazı kelimeleri değiştirebilecek veya tamamen kaldırabilecek. İzleyicinin yaşı, konuştuğu diller ve bulunduğu konum gibi bilgiler de bu süreçte kullanılabilecek.
Ardından üretken yapay zeka modeli devreye girerek hem ses kaydını hem de videodaki ilgili kareleri yeniden düzenleyecek. Böylece konuşmacının dudak hareketleri, değiştirilen kelimelerle eşleştirilebilecek. İşlem sırasında yaklaşık 1 ila 10 saniyelik gecikme öngörülüyor. Sistemin artırılmış gerçeklik gözlükleri, akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar gibi cihazlarda yerel olarak çalışabilmesi de patentte ele alınan seçenekler arasında.
Deepfake boyut atlayabilir
Teknolojinin en pratik kullanım alanlarından biri ise canlı çeviri olabilir. Sistem, konuşmayı başka bir dile aktarırken konuşmacının dudak hareketlerini de çevrilen ifadeye uygun şekilde yeniden oluşturabilecek. Bunun yanında dolgu kelimeleri, kekelemeler, yanlış telaffuzlar, argo ifadeler ve hakaret içeren kelimeler de değiştirilebilecek. Hatta yeni ifadelerin internet aramasıyla belirlenmesi de mümkün olabilecek.
Ancak bu yaklaşım bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Patentte orijinal yayın kaydının referans olarak saklanabileceği belirtilse de izleyicilere hangi kelimelerin değiştirildiğinin bildirilmesi temel istemlerde açıkça yer almıyor. Bu durum, özellikle canlı haber yayınlarında ve spor karşılaşmalarında içeriğin doğruluğu açısından tartışmalara neden olabilir.
Öte yandan patent başvurularının tamamının ticari bir ürüne dönüşmediğini hatırlatalım. Microsoft'un başvurusu da mevcut haliyle patent inceleme sürecinde reddedilen istemler içeriyor. Bu durum tek başına teknolojinin geliştirilmeyeceği anlamına gelmese de sistemin yakın zamanda kullanıma sunulacağına dair bir işaret bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: