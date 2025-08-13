Deepfake içeriklerin tespiti görünmez ışık ile yapılacak

Filigran doğrudan ışığa ekleniyor
Mevcut dijital filigran yöntemleri, genellikle videodaki piksellerin çok küçük detaylarına gizli kodlar yerleştiriyor ve yalnızca uyumlu cihazlar veya yazılımlarla çalışabiliyor. Oysa Cornell ekibinin yöntemi filigranı doğrudan fiziksel ışık kaynağına yerleştirdiği için ister profesyonel kamera ister akıllı telefon olsun, ortamda bulunan herhangi bir cihaz bu kodları otomatik olarak kaydedebiliyor.
Gömülü kod, çıplak gözle algılanamayan ışık frekansı ve parlaklığındaki küçük değişikliklerden oluşuyor. Her ışık kaynağı kendine özgü bir kod üreterek zaman damgalı düşük çözünürlüklü bir “kod videosu” oluşturuyor. Şüpheli görüntüler bu kod videolarıyla karşılaştırıldığında sahte eklemeler, silinen sahneler veya manipüle edilmiş bölümler kolayca tespit edilebiliyor. Hatta aynı sahnede üç farklı bağımsız ışık kodu kullanılabiliyor, bu da sahtecilik girişimlerini önemli ölçüde zorlaştırıyor.
Saha testleri yöntemin farklı cilt tonlarında ve belirli açık hava koşullarında tutarlı sonuçlar verdiğini gösterdi. Ancak araştırmacılar, bu teknolojinin tek başına nihai bir çözüm olmadığını vurguluyor. Zira yapay zeka destekli sahte içerik üretim yöntemleri de sürekli gelişiyor.