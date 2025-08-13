Deepfake içeriklerin tespiti görünmez ışık ile yapılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Deepfake videoların giderek daha gerçekçi hâle geldiği günümüzde Cornell Üniversitesi araştırmacıları sahte içeriklerle mücadelede yeni bir adım attı. Geliştirilen “gürültü kodlu aydınlatma” yöntemi, sahneyi aydınlatan ışık kaynaklarına görünmez dijital filigranlar yerleştirerek çekim sonrası videoların doğrulanmasını mümkün kılıyor.

Filigran doğrudan ışığa ekleniyor

Mevcut dijital filigran yöntemleri, genellikle videodaki piksellerin çok küçük detaylarına gizli kodlar yerleştiriyor ve yalnızca uyumlu cihazlar veya yazılımlarla çalışabiliyor. Oysa Cornell ekibinin yöntemi filigranı doğrudan fiziksel ışık kaynağına yerleştirdiği için ister profesyonel kamera ister akıllı telefon olsun, ortamda bulunan herhangi bir cihaz bu kodları otomatik olarak kaydedebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu teknik, programlanabilir ışık kaynakları (monitörler, stüdyo ışıkları, özel LED’ler) üzerinden yazılım yoluyla uygulanabiliyor. Programlanamayan standart kaynaklara ise posta pulu büyüklüğünde bir çip eklenerek ışığın parlaklık ve frekansında insan gözüyle fark edilmeyen değişimler sağlanabiliyor.

Alfa Centauri’ye 400 yıllık yolculuk için uzay gemisi tasarlandı! 1 gün önce eklendi

Gömülü kod, çıplak gözle algılanamayan ışık frekansı ve parlaklığındaki küçük değişikliklerden oluşuyor. Her ışık kaynağı kendine özgü bir kod üreterek zaman damgalı düşük çözünürlüklü bir “kod videosu” oluşturuyor. Şüpheli görüntüler bu kod videolarıyla karşılaştırıldığında sahte eklemeler, silinen sahneler veya manipüle edilmiş bölümler kolayca tespit edilebiliyor. Hatta aynı sahnede üç farklı bağımsız ışık kodu kullanılabiliyor, bu da sahtecilik girişimlerini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Saha testleri yöntemin farklı cilt tonlarında ve belirli açık hava koşullarında tutarlı sonuçlar verdiğini gösterdi. Ancak araştırmacılar, bu teknolojinin tek başına nihai bir çözüm olmadığını vurguluyor. Zira yapay zeka destekli sahte içerik üretim yöntemleri de sürekli gelişiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Deepfake içeriklerin tespiti görünmez ışık ile yapılacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: