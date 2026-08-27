DeepSeek'in geliri bir yılda 10 katına çıktı

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Tam Boyutta Gör Çin'in yapay zekâ yarışında Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren ilk şirket olarak dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, bu yıl sektördeki iddiasını daha da güçlendirdi. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin en üst modellerine yakın bir performansı çok daha düşük maliyete sunan DeepSeek V4 Flash, özellikle geliştiriciler arasında en çok tercih edilen model hâline gelmiş durumda. V4 Flash ile yakalanan bu başarı, şirketin gelirlerini katladı.

DeepSeek, Gelirini Bir Yılda 10'a Katladı

The Information tarafından aktarılan bilgilere göre DeepSeek'ın 2026'nın ilk yedi ayındaki geliri 475 milyon yuana (yaklaşık 70 milyon $) ulaştı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse 10 katlık bir artış anlamına geliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Ağustos 2026) 2 gün önce eklendi

Şirket yapay zekâ modellerini daha da geliştirmeye ve elinin altındaki AI altyapısını daha da büyütmeye odaklandığı için aynı dönemde yaklaşık 715 milyon yuanlık da zarar yazıldı. Yani DeepSeek henüz kâra geçeceği noktaya ulaşmış değil ama bu hızlı büyüme devam ederse yakın bir gelecekte bu eşiği aşabilir ki bu OpenAI gibi devlerin bile aşmakta zorlandığı bir eşik.

DeepSeek, yakında yeni bir yatırım turu başlatarak 50 milyar yuan fon toplamayı planlıyor. Şirketin bu yeni yatırım turu sırasındaki değerlemesinin yaklaşık 500 milyar yuan üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Yani şirkete yaklaşık 75 milyar dolar değer biçilip, yatırımcılar bu değerleme üzerinden şirkete dâhil edilecek.

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DeepSeek gelirini bir yılda 10'a katladı

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