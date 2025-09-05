DeepSeek, çığır açabilecek AI ajanını bu yıl bitmeden çıkarmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Ocak ayında çıkardığı DeepSeek-R1 ile yapay zeka dünyasında adeta bir depreme sebep olan DeepSeek, geçtiğimiz günlerde de DeepSeek V3.1 adını taşıyan yeni bir model yayınladı. Ancak Çin merkezli şirketten asıl beklediğimiz model bu değil. Şirket aslında çok daha kayda değer bir model üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgiler, bu yeni modelin ileri teknolojiyle donatılmış bir AI ajanı olacağını gösteriyor.

DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka alanında çığır açabilecek bu yeni modeli bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

DeepSeek'in AI Ajanı Kendisini Geliştirebilecek

Belli başlı görevleri kendi başlarına yerine getirebilen AI ajanları, şu an yaygın olarak kullanılan sohbet botlarının bir sonraki evrimi olarak görülüyor. Nitekim Google, OpenAI, Microsoft gibi şirketler de kendi AI ajanları üzerinde çalışıyorlar. Hatta şimdiden bu tarz özelliklere sahip bazı modeller kullanıma sunuldu. DeepSeek içinden kaynaklarla konuşan Bloomberg, DeepSeek'in çıkaracağı yeni modelin ise bu alanda önemli bir atılım yapabileceğini söylüyor. Bu yılın başında R1 modeliyle Batılı rakiplerini şaşırtan DeepSeek, şimdi yeni AI ajanı ile benzer bir depreme sebep olabilir.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 1 Eylül 2025 4 gün önce eklendi

DeepSeek'in yeni AI ajanının sadece belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirmekle kalmayacağı, aynı zamanda kendi kendini de geliştireceği söyleniyor. Bu yeni modelin kullanıcılarla girdiği etkileşimlerden ders alacağı ve bu sayede zamanla daha da iyi hâle geleceği belirtiliyor.

Tüm bu söylemler oldukça iddialı. Ancak DeepSeek'in bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli var. R1 modelinde ortaya koydukları yenilikçi yaklaşım, Çin çıkışlı yapay zekalara şüpheyle yaklaşanları bile etkilemeyi başarmıştı. Şimdi aynısını AI ajanları için yaparlarsa, yeni bir dönemin kapısını aralayabilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

DeepSeek, gelişmiş AI ajanını bu yıl bitmeden çıkarmayı planlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: