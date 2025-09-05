Giriş
    DeepSeek, çığır açabilecek AI ajanını bu yıl bitmeden çıkarmayı planlıyor

    DeepSeek-R1 ile yapay zeka alanında deprem yaratan DeepSeek, şimdi yeni AI ajanıyla da aynısını yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl bitmeden çıkması planlanan model, epey iddialı geliyor.

    DeepSeek, epey iddialı görünen AI ajanını bu yıl bitmeden çıkarmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında çıkardığı DeepSeek-R1 ile yapay zeka dünyasında adeta bir depreme sebep olan DeepSeek, geçtiğimiz günlerde de DeepSeek V3.1 adını taşıyan yeni bir model yayınladı. Ancak Çin merkezli şirketten asıl beklediğimiz model bu değil. Şirket aslında çok daha kayda değer bir model üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgiler, bu yeni modelin ileri teknolojiyle donatılmış bir AI ajanı olacağını gösteriyor.

    DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng, yapay zeka alanında çığır açabilecek bu yeni modeli bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlamayı planladıklarını açıkladı.

    DeepSeek'in AI Ajanı Kendisini Geliştirebilecek

    Belli başlı görevleri kendi başlarına yerine getirebilen AI ajanları, şu an yaygın olarak kullanılan sohbet botlarının bir sonraki evrimi olarak görülüyor. Nitekim Google, OpenAI, Microsoft gibi şirketler de kendi AI ajanları üzerinde çalışıyorlar. Hatta şimdiden bu tarz özelliklere sahip bazı modeller kullanıma sunuldu. DeepSeek içinden kaynaklarla konuşan Bloomberg, DeepSeek'in çıkaracağı yeni modelin ise bu alanda önemli bir atılım yapabileceğini söylüyor. Bu yılın başında R1 modeliyle Batılı rakiplerini şaşırtan DeepSeek, şimdi yeni AI ajanı ile benzer bir depreme sebep olabilir.

    DeepSeek'in yeni AI ajanının sadece belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirmekle kalmayacağı, aynı zamanda kendi kendini de geliştireceği söyleniyor. Bu yeni modelin kullanıcılarla girdiği etkileşimlerden ders alacağı ve bu sayede zamanla daha da iyi hâle geleceği belirtiliyor.

    Tüm bu söylemler oldukça iddialı. Ancak DeepSeek'in bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli var. R1 modelinde ortaya koydukları yenilikçi yaklaşım, Çin çıkışlı yapay zekalara şüpheyle yaklaşanları bile etkilemeyi başarmıştı. Şimdi aynısını AI ajanları için yaparlarsa, yeni bir dönemin kapısını aralayabilirler.

