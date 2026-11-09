DeepSeek’in AI ajan platformu günlük 1,54 milyon kullanıcıya ulaştı

Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zeka devi DeepSeek, açık kaynaklı ajan platformu Harness ile büyük bir başarı yakaladı. Ağustos ayında sunulan platform, üç aydan kısa sürede günlük bir buçuk milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Kod yazma ve veri analizi gibi karmaşık süreçleri yürüten sistem, günde 92 trilyon token tüketerek geleneksel sohbet botlarının çok üzerinde bir işlem gücü sergiliyor. DeepSeek, yeni eklenti mağazasıyla ekosistemini büyütmeyi hedefliyor.
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Kullanıcı sayısı hızla artıyor
DeepSeek, 13 Ağustos'ta kullanıma sunduğu açık kaynaklı Harness uygulamasının kullanıcı verilerini pazar günü X üzerinden paylaştı. Şirketin kendi sunucularına bağlanan kullanıcılar üzerinden hesapladığı verilere göre platform, eylül ayının sonunda yaklaşık 271 bin günlük aktif kullanıcıya sahipti. Masaüstü sürümünün yayınlanmasının ardından gelen bu artış, kasım ayının başında 1,54 milyon seviyesine ulaştı.
DeepSeek Harness de bu yaklaşım üzerine kurulu. Platformdaki yapay zeka ajanları kod yazma ve düzenleme, dosya analiz etme, araştırma yapma ve farklı araçları kullanma gibi çok aşamalı görevleri sınırlı insan müdahalesiyle yerine getirebiliyor.
Günlük 92 trilyon token tüketiyor
Bu rakamlar, yapay zeka ajanlarının işlem gücü ihtiyacının geleneksel sohbet botlarına kıyasla ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Sohbet botları genellikle kısa süreli soru-cevap etkileşimleri gerçekleştirirken yapay zeka ajanları saatler boyunca kod okuyabiliyor, yazılım geliştirebiliyor, web üzerinde araştırma yapabiliyor ve farklı araçları kullanabiliyor. Bu süreçler, çok daha fazla token tüketilmesine neden oluyor.
DeepSeek aynı zamanda Harness'i geliştiricilerin katkıda bulunabileceği açık bir ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket geliştiricilerin eklentilerini yayınlayabileceği, kullanıcıların ise farklı araçları keşfedip kullanabileceği resmi eklenti mağazası üzerinde çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: