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    DeepSeek’in AI ajan platformu günlük 1,54 milyon kullanıcıya ulaştı

    DeepSeek'in açık kaynaklı yapay zeka ajanı Harness, üç aydan kısa sürede 1,54 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı. Platform günde 92 trilyon token tüketiyor.

    DeepSeek Harness günlük 1,54 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in açık kaynaklı yapay zeka ajanı platformu DeepSeek Harness, kullanıcı sayısını hızla artırıyor. Şirketin açıkladığı verilere göre platform, 4 Kasım itibarıyla günlük 1,54 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Ağustos ayında kullanıma sunulan platform, bu seviyeye üç aydan kısa sürede ulaştı.

    Kullanıcı sayısı hızla artıyor

    DeepSeek, 13 Ağustos'ta kullanıma sunduğu açık kaynaklı Harness uygulamasının kullanıcı verilerini pazar günü X üzerinden paylaştı. Şirketin kendi sunucularına bağlanan kullanıcılar üzerinden hesapladığı verilere göre platform, eylül ayının sonunda yaklaşık 271 bin günlük aktif kullanıcıya sahipti. Masaüstü sürümünün yayınlanmasının ardından gelen bu artış, kasım ayının başında 1,54 milyon seviyesine ulaştı.

    DeepSeek Harness günlük 1,54 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl düşük maliyetli R1 akıl yürütme modeliyle teknoloji dünyasında büyük ses getiren DeepSeek, şimdi yapay zeka sektörünün yeni rekabet alanlarından biri olan yapay zeka ajanlarına odaklanıyor. Bu sistemler, yalnızca soruları yanıtlamak yerine kullanıcı adına bağımsız olarak işlem gerçekleştirebiliyor.

    DeepSeek Harness de bu yaklaşım üzerine kurulu. Platformdaki yapay zeka ajanları kod yazma ve düzenleme, dosya analiz etme, araştırma yapma ve farklı araçları kullanma gibi çok aşamalı görevleri sınırlı insan müdahalesiyle yerine getirebiliyor.

    Günlük 92 trilyon token tüketiyor

    DeepSeek Harness günlük 1,54 milyon aktif kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    DeepSeek Harness'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise yüksek işlem gücü ihtiyacı. Şirketin paylaştığı verilere göre uygulama, günde yaklaşık 92 trilyon token tüketiyor. Bu miktar, günlük aktif kullanıcı başına ortalama 60 milyon token anlamına geliyor.

    Bu rakamlar, yapay zeka ajanlarının işlem gücü ihtiyacının geleneksel sohbet botlarına kıyasla ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Sohbet botları genellikle kısa süreli soru-cevap etkileşimleri gerçekleştirirken yapay zeka ajanları saatler boyunca kod okuyabiliyor, yazılım geliştirebiliyor, web üzerinde araştırma yapabiliyor ve farklı araçları kullanabiliyor. Bu süreçler, çok daha fazla token tüketilmesine neden oluyor.

    DeepSeek aynı zamanda Harness'i geliştiricilerin katkıda bulunabileceği açık bir ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket geliştiricilerin eklentilerini yayınlayabileceği, kullanıcıların ise farklı araçları keşfedip kullanabileceği resmi eklenti mağazası üzerinde çalışıyor.

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