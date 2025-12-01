DeepSeek'in yeni modeli, matematik olimpiyatlarında altın madalya alabilecek seviyede

Tam Boyutta Gör 1959'dan beri düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları (IMO), bu yıl yapay zekalar için önemli gelişmelere sahne oldu. Temmuz ayında düzenlenen matematik olimpiyatlarında hem Google DeepMind'ın hem de OpenAI'ın modelleri altın madalya seviyesinde performans sergiledi. Yapay zekaların birkaç yılda ne kadar gelişme kat ettiğini göz önüne seren bu başarı, aynı zamanda Google ve OpenAI'ı da rakiplerinin bir adım önüne yerleştirdi. Ancak şimdi onların yanına üçüncü bir şirketi daha ekleyebiliriz. Çünkü Google ve OpenAI'dan sonra, DeepSeek de Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alabilecek bir yapay zeka geliştirdi.

Bu yılın başında çıkardığı büyük dil modeli ile Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren DeepSeek, bu hafta da DeepSeek Math-V2 modeliyle bir benzerini yaptı. Matematiksel akıl yürütme kabiliyetiyle dikkat çeken Math-V2, OpenAI ve Google'ın en zeki modellerine denk bir performans seriliyor. Hem bu yılın Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndaki sorularla, hem de Çin Matematik Olimpiyatları'ndaki sınavla test edilen Math-V2, her ikisinde de altın madalya seviyesinde performans sergilemeyi başardı.

DeepSeek Math-V2, Açık Kaynak Kodlu Olarak Yayınlandı

Daha dikkat çekici olanı DeepSeek'in bu etkileyici yapay zekayı açık kaynak kodlu olarak paylaşmış olması. OpenAI ve Google DeepMind'ın matematik olimpiyatlarında üstün başarı sergileyen modelleri henüz paralı kullanıcılara bile sunulmamış özel modellerdi. DeepSeek Math-V2 ise GitHub ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden açık kaynak kodlu olarak yayınlanarak herkesin erişimine açıldı.

Elon Musk: Optimus robotlar kendi kendilerini üretecek 1 gün önce eklendi

DeepSeek ekibi, Math-V2’nin bu başarıyı elde etmesinde modelin “kendini doğrulama” (self-verify) yeteneğinin kritik rol oynadığını belirtiyor. Math-V2, matematiksel akıl yürütmenin sağlamlığını artırmak için çözümlerini kendi içinde kontrol edebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde model, çözümü henüz bilinmeyen veya doğrulanması zor olan sorularda da kendi akıl yürütmesinin tutarlılığını değerlendirebiliyor. Bu, özellikle açık uçlu veya henüz çözülmemiş matematik problemlerine yönelik çalışmalarda modelin güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

Araştırmacılar, hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu kabul etseler de bu sonuçların matematik alanında ve dolayısıyla bilim dünyasında daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine giden yolda önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Yapay zekanın matematiksel yeteneklerinin gelişmesi, karmaşık simülasyonlardan teorik problemlere kadar birçok alanda bilim dünyasına yeni imkânlar sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

DeepSeek'in yeni modeli, matematikte altın madalya seviyesinde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: