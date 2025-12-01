Giriş
    DeepSeek'in yeni modeli, matematik olimpiyatlarında altın madalya alabilecek seviyede

    Çin merkezli DeepSeek, yapay zeka alanında Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışmaya devam ediyor. Şirketin yeni modeli Math-V2, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alacak seviyede.

    DeepSeek'in yeni modeli, matematik olimpiyatlarında altın madalya alabilecek seviyede Tam Boyutta Gör
    1959'dan beri düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatları (IMO), bu yıl yapay zekalar için önemli gelişmelere sahne oldu. Temmuz ayında düzenlenen matematik olimpiyatlarında hem Google DeepMind'ın hem de OpenAI'ın modelleri altın madalya seviyesinde performans sergiledi. Yapay zekaların birkaç yılda ne kadar gelişme kat ettiğini göz önüne seren bu başarı, aynı zamanda Google ve OpenAI'ı da rakiplerinin bir adım önüne yerleştirdi. Ancak şimdi onların yanına üçüncü bir şirketi daha ekleyebiliriz. Çünkü Google ve OpenAI'dan sonra, DeepSeek de Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alabilecek bir yapay zeka geliştirdi.

    Bu yılın başında çıkardığı büyük dil modeli ile Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren DeepSeek, bu hafta da DeepSeek Math-V2 modeliyle bir benzerini yaptı. Matematiksel akıl yürütme kabiliyetiyle dikkat çeken Math-V2, OpenAI ve Google'ın en zeki modellerine denk bir performans seriliyor. Hem bu yılın Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndaki sorularla, hem de Çin Matematik Olimpiyatları'ndaki sınavla test edilen Math-V2, her ikisinde de altın madalya seviyesinde performans sergilemeyi başardı.

    DeepSeek Math-V2, Açık Kaynak Kodlu Olarak Yayınlandı

    Daha dikkat çekici olanı DeepSeek'in bu etkileyici yapay zekayı açık kaynak kodlu olarak paylaşmış olması. OpenAI ve Google DeepMind'ın matematik olimpiyatlarında üstün başarı sergileyen modelleri henüz paralı kullanıcılara bile sunulmamış özel modellerdi. DeepSeek Math-V2 ise GitHub ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden açık kaynak kodlu olarak yayınlanarak herkesin erişimine açıldı.

    DeepSeek ekibi, Math-V2’nin bu başarıyı elde etmesinde modelin “kendini doğrulama” (self-verify) yeteneğinin kritik rol oynadığını belirtiyor. Math-V2, matematiksel akıl yürütmenin sağlamlığını artırmak için çözümlerini kendi içinde kontrol edebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde model, çözümü henüz bilinmeyen veya doğrulanması zor olan sorularda da kendi akıl yürütmesinin tutarlılığını değerlendirebiliyor. Bu, özellikle açık uçlu veya henüz çözülmemiş matematik problemlerine yönelik çalışmalarda modelin güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

    Araştırmacılar, hâlâ yapılması gereken çok iş olduğunu kabul etseler de bu sonuçların matematik alanında ve dolayısıyla bilim dünyasında daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine giden yolda önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor. Yapay zekanın matematiksel yeteneklerinin gelişmesi, karmaşık simülasyonlardan teorik problemlere kadar birçok alanda bilim dünyasına yeni imkânlar sağlayabilir.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

