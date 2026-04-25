Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen DeepSeek V4 tanıtıldı: Düşük maliyet ve 1 milyon bağlam penceresi

    Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, uzun süredir beklenen V4 büyük dil modelinin ön izleme sürümünü yayınladı. Pro ve Flash olmak üzere iki sürümle gelen model neler sunuyor?

    DeepSeek, merakla beklenen V4 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, uzun süredir beklenen V4 büyük dil modelinin ön izleme sürümünü yayınladı. DeepSeek, geçtiğimiz sene akıl yürütebilen R1 modeliyle büyük ses getirmiş ve teknoloji piyasalarını sarsmıştı. R1, beklenmedik derecede güçlü performansı ve düşük maliyet verimliliğiyle dikkat çekmişti.

    DeepSeek’in önceki modellerinde olduğu gibi V4 de açık kaynaklı olarak sunuluyor. Bu da geliştiricilerin modeli indirip yerel olarak çalıştırabilmesine ve çoğu durumda üzerinde değişiklik yapabilmesine imkân tanıyor.

    Gelişmiş akıl yürütme ve ajan yetenekleri

    Model, boyutuna göre “Pro” ve “Flash” olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. DeepSeek, V4 Pro’nun gelişmiş ajan yeteneklerine sahip olduğunu ve akıl yürütme konusunda kapalı kaynaklı en güçlü modellerle yarıştığını iddia ediyor. Ayrıca genel bilgi düzeyinde yalnızca Gemini 3.1 Pro modelinin gerisinde kaldığını söylüyor. V4 Flash ise Pro kadar güçlü olmasa da çok daha hızlı yanıtlar verebiliyor. Şirkete göre Flash modeli, akıl yürütme açısından Pro’ya oldukça yakın ve basit ajan görevlerinde benzer performans sergiliyor.

    1 milyon bağlam uzunluğuna sahip yeni model, şirketin önceki modelleri gibi verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Bağlam uzunluğu, bir modelin aynı anda hatırlayıp işleyebildiği maksimum veri miktarını ifade ediyor. Bu değer büyüdükçe modelin uzun konuşmalardaki tutarlılığı ve bütünlüğü de artıyor.

    DeepSeek ayrıca V4’ün Claude Code ve OpenClaw gibi popüler ajan araçlarıyla uyumlu şekilde optimize edildiğini açıkladı.

    DeepSeek geçtiğimiz sene büyük ses getirmişti

    2023’te kurulan DeepSeek, 2024 sonlarında ücretsiz ve açık kaynaklı V3 modeliyle dikkat çekmişti. Şirket, bu modelin daha düşük donanım gücüyle ve OpenAI ile Google gibi firmaların modellerine kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitildiğini iddia etmişti. Şirket, birkaç hafta sonra, Ocak 2025’te R1 adlı akıl yürütme modelini yayımladı ve bu model, dünyanın önde gelen birçok büyük dil modeliyle benzer veya daha iyi sonuçlar elde etti.

    R1 modeli, yalnızca iki ayda ve 6 milyon doların altında bir bütçeyle, daha düşük seviye Nvidia çipleri kullanılarak geliştirildiği açıklanınca yatırımcıları şaşırtmıştı. Bu durum, ABD’nin yapay zeka liderliği ve büyük teknoloji şirketlerinin devasa altyapı harcamalarını yeniden tartışmaya açtı. O zamandan beri DeepSeek çeşitli güncellemeler yayınladı ancak hiçbiri R1 kadar büyük etki yaratmadı.

    Morningstar’dan kıdemli hisse senedi analisti Ivan Su’ya göre V4’ün piyasadaki etkisi R1 kadar güçlü olmayacak, çünkü yatırımcılar Çin yapay zekasının zaten rekabetçi ve daha ucuz olduğunu büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

    V4 hangi çiplerle eğitildi?

    V4 ile ilgili en önemli sorulardan biri, modelin hangi işlemcilerle eğitildiği ve çalıştırıldığı. Çinli teknoloji şirketi Huawei, Cuma günü yaptığı açıklamada, kendi Ascend AI işlemcilerine dayanan yeni yapay zeka hesaplama kümesinin DeepSeek V4’ü desteklediğini doğruladı. Buna rağmen, eğitim sürecinde Huawei çiplerinin ne kadar kullanıldığı ya da Nvidia gibi ABD merkezli çiplerle kıyasla ne oranda yer aldığı net değil.

    ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketlerin Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çiplerine doğrudan erişimi bulunmuyor. Bu yüzden Pekin yönetimi yerli çip sektörünü güçlendirmeye çalışıyor ve şirketleri Huawei gibi yerli alternatiflere yönlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fren sertleşti araba çalışmıyor internet bağlantısı yok yalnızca yerel ağa bağlı samsung hg55au800ee lcd kontrol kartı columbia vietnam üretimi orjinal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum