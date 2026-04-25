Merakla beklenen DeepSeek V4 tanıtıldı: Düşük maliyet ve 1 milyon bağlam penceresi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, uzun süredir beklenen V4 büyük dil modelinin ön izleme sürümünü yayınladı. DeepSeek, geçtiğimiz sene akıl yürütebilen R1 modeliyle büyük ses getirmiş ve teknoloji piyasalarını sarsmıştı. R1, beklenmedik derecede güçlü performansı ve düşük maliyet verimliliğiyle dikkat çekmişti.

DeepSeek’in önceki modellerinde olduğu gibi V4 de açık kaynaklı olarak sunuluyor. Bu da geliştiricilerin modeli indirip yerel olarak çalıştırabilmesine ve çoğu durumda üzerinde değişiklik yapabilmesine imkân tanıyor.

Gelişmiş akıl yürütme ve ajan yetenekleri

Model, boyutuna göre “Pro” ve “Flash” olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. DeepSeek, V4 Pro’nun gelişmiş ajan yeteneklerine sahip olduğunu ve akıl yürütme konusunda kapalı kaynaklı en güçlü modellerle yarıştığını iddia ediyor. Ayrıca genel bilgi düzeyinde yalnızca Gemini 3.1 Pro modelinin gerisinde kaldığını söylüyor. V4 Flash ise Pro kadar güçlü olmasa da çok daha hızlı yanıtlar verebiliyor. Şirkete göre Flash modeli, akıl yürütme açısından Pro’ya oldukça yakın ve basit ajan görevlerinde benzer performans sergiliyor.

1 milyon bağlam uzunluğuna sahip yeni model, şirketin önceki modelleri gibi verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Bağlam uzunluğu, bir modelin aynı anda hatırlayıp işleyebildiği maksimum veri miktarını ifade ediyor. Bu değer büyüdükçe modelin uzun konuşmalardaki tutarlılığı ve bütünlüğü de artıyor.

DeepSeek ayrıca V4’ün Claude Code ve OpenClaw gibi popüler ajan araçlarıyla uyumlu şekilde optimize edildiğini açıkladı.

DeepSeek geçtiğimiz sene büyük ses getirmişti

2023’te kurulan DeepSeek, 2024 sonlarında ücretsiz ve açık kaynaklı V3 modeliyle dikkat çekmişti. Şirket, bu modelin daha düşük donanım gücüyle ve OpenAI ile Google gibi firmaların modellerine kıyasla çok daha düşük maliyetle eğitildiğini iddia etmişti. Şirket, birkaç hafta sonra, Ocak 2025’te R1 adlı akıl yürütme modelini yayımladı ve bu model, dünyanın önde gelen birçok büyük dil modeliyle benzer veya daha iyi sonuçlar elde etti.

Jevons Paradoksu'nun selamı var: Google TurboQuant işe yaramadı 16 sa. önce eklendi

R1 modeli, yalnızca iki ayda ve 6 milyon doların altında bir bütçeyle, daha düşük seviye Nvidia çipleri kullanılarak geliştirildiği açıklanınca yatırımcıları şaşırtmıştı. Bu durum, ABD’nin yapay zeka liderliği ve büyük teknoloji şirketlerinin devasa altyapı harcamalarını yeniden tartışmaya açtı. O zamandan beri DeepSeek çeşitli güncellemeler yayınladı ancak hiçbiri R1 kadar büyük etki yaratmadı.

Morningstar’dan kıdemli hisse senedi analisti Ivan Su’ya göre V4’ün piyasadaki etkisi R1 kadar güçlü olmayacak, çünkü yatırımcılar Çin yapay zekasının zaten rekabetçi ve daha ucuz olduğunu büyük ölçüde fiyatlamış durumda.

V4 hangi çiplerle eğitildi?

V4 ile ilgili en önemli sorulardan biri, modelin hangi işlemcilerle eğitildiği ve çalıştırıldığı. Çinli teknoloji şirketi Huawei, Cuma günü yaptığı açıklamada, kendi Ascend AI işlemcilerine dayanan yeni yapay zeka hesaplama kümesinin DeepSeek V4’ü desteklediğini doğruladı. Buna rağmen, eğitim sürecinde Huawei çiplerinin ne kadar kullanıldığı ya da Nvidia gibi ABD merkezli çiplerle kıyasla ne oranda yer aldığı net değil.

ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketlerin Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çiplerine doğrudan erişimi bulunmuyor. Bu yüzden Pekin yönetimi yerli çip sektörünü güçlendirmeye çalışıyor ve şirketleri Huawei gibi yerli alternatiflere yönlendiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

DeepSeek, merakla beklenen V4 modelini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: