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    DeepSeek V4.1-Flash ile en iyi açık model daha da iyi oldu

    Bir süredir piyasadaki en iyi ve en popüler açık model konumunda olan DeepSeek-V4.1-Flash yeni 1017 güncellemesiyle daha da gelişti; En üst kapalı modellerle kafa kafaya yarışıyor.

    DeepSeek V4.1-Flash ile en iyi açık model daha da iyi oldu Tam Boyutta Gör
    Çin'in yapay zekâ yarışında Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren ilk şirket olarak dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, aradan geçen sürede AI dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırmış durumda. Şirketin bu yaz çıkardığı DeepSeek V4 Flash, o günden beri dünyanın en iyi ve en popüler açık modellerinin başında geliyor. Üstelik şirket şimdi yayınladığı yeni modelle çıtayı daha da yukarı çekti. Kısa süre önce yine açık olarak yayınlanan DeepSeek-V4.1-Flash-1017, neredeyse her alanda rakiplerinin önünde.

    Kodlama performansı arttı, maliyetler düştü

    DeepSeek-V4.1-Flash-1017 (1017 ibaresi 17 Ekim tarihli güncellemeyi ifade ediyor), önceki sürüme kıyasla kodlama ve otonom görevlerde daha yüksek performans sergilerken görevleri daha kısa sürede tamamlayabiliyor ve daha az çıktı üretiyor.

    Yapay zekâ modelleri, yanıt üretirken kullandıkları token miktarına göre maliyet oluşturabildiğinden, aynı görevi daha az token kullanarak tamamlamak özellikle yoğun kullanımda önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin daha kısa yanıtlar üretmesi, her görev için tüketilen token miktarını azaltarak maliyetleri düşürüyor.

    DeepSeek V4.1-Flash: En iyi açık model daha da iyi oldu Tam Boyutta Gör
    Diğer yandan paylaşılan performans testleri, pek çok alanda önceki sürüme kıyasla kayda değer ilerleme sağlandığını gösteriyor. Örneğin komut satırı üzerinden gerçekleştirilen görevleri değerlendiren Terminal-Bench 4.0 testinde modelin puanı 31,2'den 42,3'e yükselmiş. Yazılım geliştirme ve hata çözme becerilerini ölçen DeepSWE v1.1 testinde ise 74,2 olan skor 77,0'a çıkmış. ProgramBench ve NL2Repo-Bench gibi diğer testlerde de benzer yükselişler görülüyor.

    DeepSeek-V4.1-Flash-1017, özellikle yazılım projeleri üzerinde çalışan, komut satırını kullanarak işlem gerçekleştiren ve bir görevi tamamlamak için birden fazla aşamayı yürütmesi gereken yapay zekâ ajanları için daha yetenekli bir model olarak öne çıkıyor.

    DeepSeek-V4.1-Flash-1017, oyun geliştirme ve 3D modelleme gibi alanlardaki yeteneklerini geliştirmek için kendi çıktılarından geri bildirim alan pekiştirmeli öğrenmeden yararlanıyor. Bu da sıfırdan kapsamlı projeler üretmesine olanak sağlıyor. Aşağıda tamamen bu model kullanılarak hazırlanmış, web tarayıcısı üzerinden çalıştırılabilen bir yarış oyununun demosunu görebilirisniz.



    Bazı testlerde en iyi kapalı modelleri bile geçiyor

    DeepSeek-V4.1-Flash-1017'nin paylaşılan test sonuçları, modelin GPT-5.6 Sol gibi kapalı rakipleriyle bile eş değer, hatta bazı durumlarda daha iyi performans sunabildiğini gösteriyor. Açık modellerin tartışmasız lideri olan DeepSeek-V4.1-Flash-1017, kapalı rakipleriyle kıyaslandığında ise birkaç kritik alanda hâlâ yarım adım geride. Örneğin genel bilgi ve akıl yürütme becerilerini değerlendiren Humanity's Last Exam (HLE) testinde araç kullanmadan 42,6 puan alan model, GPT-5.6 Sol'un 44,5 ve Opus 5'in 56,3 puanlık sonuçlarının gerisinde kalıyor.

    Görsel içeriklerin anlaşılmasını ölçen testlerde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Chartography testinde 83,0 puan alan model, Opus 5'in 84,0 puanlık sonucuna yaklaşırken BabyVision testinde elde ettiği 92,5 puanla yine Opus 5'in 94,1 puanlık sonucunun gerisinde kalıyor. Dolayısıyla yeni sürüm, özellikle kodlama ve araç kullanarak görev tamamlama alanlarında güçlü bir alternatif sunarken genel akıl yürütme ve bazı görsel görevlerde en üst düzey modellerin gerisinde kalabiliyor.

    DeepSeek, web arama API'lerini de geliştiricilere açtı

    Model; DeepSeek Harness, Tencent CodeBuddy ve WorkBuddy gibi araçlar için de optimize edilmiş durumda. Şirket, DeepSeek Harness kullanıcılarına en iyi deneyim için 0.2.1-rc.1 veya daha yeni bir sürüme geçmelerini öneriyor.

    DeepSeek tarafındaki bir diğer önemli yenilik ise şirketin kendi arama altyapısına erişimi genişletmesi. DeepSeek Search adı verilen sistem, göre yüz milyarlarca web sayfasını indeksliyor ve çok dilli arama desteğiyle güncel ve ilgili sonuçlar sunabiliyor. Bu altyapı daha önce DeepSeek'in internet sitesi ve API hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen aramalarda kullanılıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte geliştiriciler, Search ve Fetch API'lerini kendi uygulamalarında kullanabilecek. Böylece geliştiriciler, yapay zekâ uygulamalarına güncel internet verilerine erişme ve bulunan sayfaların içeriğini işleme kabiliyeti kazandırabilecek.

    DeepSeek, kendi arama motorunun SEO spam'ine, yapay zekâ sistemlerini yanıltmaya yönelik içerik manipülasyonlarına ve düşük kaliteli yapay zekâ üretimi içeriklere karşı filtreleme uyguladığını da belirtiyor. Şirketin hedefi, hem kullanıcılara hem de büyük dil modellerine daha güvenilir ve güncel kaynaklar sunmak.

    DeepSeek-V4.1-Flash-1017'nin model ağırlıkları Hugging Face ve ModelScope üzerinden indirilebiliyor. MIT lisansıyla sunulan model, geliştiricilerin modeli kendi sistemlerinde çalıştırmasına, değiştirmesine ve lisans koşulları çerçevesinde yeniden dağıtmasına imkân tanıyor. Şirket, yerel çalıştırma için gerekli ağırlık dönüştürme ve çıkarım talimatlarını da paylaşıyor.

    Kaynakça https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 https://api-docs.deepseek.com/news/news261017/
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 saat önce

    tuhaf

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