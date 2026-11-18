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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat DeepSeek V4.1 Flash yapay zeka modeli, KKB ve Ubicloud ortaklığıyla Türkiye'de kullanıma açıldı. Kloudeks MIA üzerinden sunulan model, 1 milyon tokenlık geniş bağlam penceresi sunuyor. Dağıtık mimarisiyle verileri yurt dışına çıkarmadan yüksek işlem gücü sağlayan sistem, özellikle kapsamlı yazılım projelerini ve çok adımlı yapay zeka iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Yerli altyapıyla sunulan hizmet, kurumlara ek donanım yatırımı yapmadan güvenli kullanım imkanı tanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Ubicloud ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında DeepSeek V4.1 Flash modelini Kloudeks MIA üzerinden Türkiye'deki kurumların erişimine sundu. 1 milyon token bağlam penceresine sahip model, özellikle kapsamlı yazılım projeleri ve çok adımlı yapay zeka iş süreçlerini destekliyor.

DeepSeek V4.1 Flash, Kloudeks MIA portföyüne eklendi

Kredi Kayıt Bürosu, yerli bulut altyapısı ve yapay zeka hizmetlerini bir araya getiren Kloudeks markasının hizmet kapsamını genişletiyor. KKB'nin 11 Kasım'da düzenlenen TRAI Zirvesi'nde duyurduğu Ubicloud iş birliği kapsamında Kloudeks MIA üzerinden sunulan büyük dil modeli (LLM) seçeneklerine DeepSeek V4.1 Flash da eklendi.

Yeni modelin hizmete alınmasıyla finans sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar, ihtiyaçlarına uygun daha fazla yapay zeka modeline erişebilecek. İş birliğinin temel hedeflerinden biri, kurumların gelişmiş yapay zeka modellerinden yararlanırken ek altyapı yatırımı yapmak zorunda kalmaması ve verilerini yurt dışına çıkarmadan bu hizmetleri kullanabilmesi.

Dağıtık mimariyle daha yüksek işlem kapasitesi

İş birliğinde KKB, DeepSeek V4.1 Flash modelini Kloudeks MIA üzerinden kurumsal güvenlik standartlarına uygun bir hizmet olarak sunarken Ubicloud, altyapının dağıtık mimariyle çalışması için gerekli teknik çözümleri ve mühendislik çalışmalarını üstlendi.

Bu yapı toplam token işleme kapasitesinin artırılmasını, eş zamanlı kullanıcı taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini ve artan iş yüklerine göre altyapının ölçeklendirilmesini sağlıyor.

Kloudeks MIA üzerinden erişilebilen DeepSeek V4.1 Flash, 1 milyon tokena kadar bağlam penceresi sunuyor. Bu kapasite, modelin kapsamlı yazılım projelerinde daha fazla kodu ve proje içeriğini aynı anda değerlendirebilmesine olanak tanıyor.

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Modelin öne çıkan kullanım alanlarından biri de agentic yapay zeka uygulamaları. Geniş bağlam penceresi sayesinde önceki işlem adımları, kodlar ve görev geçmişi aynı bağlam içerisinde değerlendirilebiliyor. Bu özellik, birden fazla aşamadan oluşan yapay zeka iş akışlarının daha tutarlı ve verimli yürütülmesini destekliyor.

KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kloudeks MIA ile farklı büyük dil modellerine tek API üzerinden güvenli erişim imkanı sunuyoruz. Kurumlar, kendi GPU altyapılarına yatırım yapmadan, token bazlı kullandıkça öde modeliyle yapay zekâ hizmetlerimizden yararlanabiliyor. Böylece altyapı yönetimine değil, yapay zekâ uygulamalarını geliştirmeye odaklanabiliyor. KKB Anadolu Veri Merkezi’nde konumlanan Kloudeks MIA, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını gözetirken, işlenen verileri saklamadan ve model eğitiminde kullanmadan hizmet sunuyor. Ubicloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde gelişmiş büyük dil modellerini yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir altyapıyla kurumların kullanımına sunuyoruz. DeepSeek V4.1 Flash’ın 1 milyon token bağlam penceresiyle özellikle kapsamlı yazılım projelerinin geliştirilmesini ve çok adımlı yapay zekâ süreçlerinin daha tutarlı yürütülmesini destekliyoruz. Yeni model seçenekleriyle kurumların yapay zekâ projelerini daha hızlı hayata geçirmelerini sağlarken, Türkiye’deki yapay zekâ ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

Ubicloud'ın kurucu ortağı & co-CEO'su Özgün Erdoğan, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapay zekâ teknolojilerinin kurumlar tarafından etkin biçimde kullanılabilmesi için, bu modellere özgü güçlü ve ölçeklenebilir bir altyapı gerekiyor. KKB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, DeepSeek v4.1 Flash modelinin dağıtık bir mimari üzerinden sunulmasına yönelik mühendislik çalışmalarımızı tamamladık. Modelin kalitesinden ödün vermeden, ek quantizasyon yöntemlerine başvurmadan yüksek token işleme kapasitesi ve hızlı yanıt üretimi sağlayan bir altyapı oluşturduk. Bu sayede kurumlara yanıt hızı ve token işleme kapasitesine yönelik ölçülebilir performans garantileri sunabiliyoruz. Kloudeks MIA ile hayata geçirdiğimiz bu hizmetin, Türkiye'deki kurumların yapay zekâ projelerini güvenilir ve yüksek performanslı bir altyapı üzerinde geliştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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