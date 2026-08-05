DeepSeek V4 Flash zirveye yerleşti: Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ modeli

Tam Boyutta Gör Çin'in yapay zekâ yarışında Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren ilk şirket olarak dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, bugünlerde ise yeni bir modelle sektörde fırtınalar estiriyor. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin en üst modellerine yakın bir performansı çok daha düşük maliyete sunan DeepSeek V4 Flash, özellikle geliştiriciler arasında en çok tercih edilen model ailesi hâline gelmiş durumda. Nitekim paylaşılan son veriler, DeepSeek V4 Flash'ın yapay zekâ dünyasında zirveyi aldığını gösteriyor.

OpenRouter tarafından paylaşılan verilere göre, son bir haftada dünya genelinde en çok kullanılan yapay zekâ modeli haftalık 7,22 trilyon tokenlık kullanım hacmine ulaşan DeepSeek V4 Flash oldu. Çok sayıda yapay zekâ modelini tek platform altında sunan OpenRouter'ın verileri, geliştiricilerin hangi modelleri gerçek projelerde tercih ettiğini göstermesi açısından sektör tarafından en güvenilir referans noktalarından biri olarak görülüyor.

Diğer yandan OpenCode tarafından paylaşılan veriler de benzer bir tablo ortaya koyuyor. OpenCode verilerine göre sadece 1 Ağustos günü DeepSeek V4 Flash üzerinden işlenen token miktarı 8 trilyona ulaştı. Bunun yaklaşık 5 trilyonluk kısmı ücretsiz kullanım kapsamında gerçekleşirken, kalan 3 trilyon token ise geliştiriciler ve şirketler tarafından ücretli olarak kullanıldı. Bu tablo, modelin yalnızca ücretsiz erişim sayesinde değil, ticari kullanım tarafında da ciddi talep gördüğünü ortaya koyuyor.

DeepSeek V4 Flash Düşük Maliyete Yüksek Performans Sunuyor

Bu model ailesi içinde en çok tercih edilen sürüm olduğu görülen DeepSeek V4 Flash 0423, yüksek çıkarım (inference) hızı, geniş bağlam desteği ve düşük kullanım maliyeti arasında denge kurmayı hedefliyor. Özellikle yüksek hacimli API hizmeti sunan geliştiriciler ve kurumsal müşteriler için optimize edilmiş olması, modelin hızla benimsenmesinde önemli rol oynuyor.

Artificial Analysis tarafından yapılan hesaplamalara göre DeepSeek V4 Flash, milyon giriş tokenı için 0,14 dolar, milyon çıkış tokenı için ise 0,28 dolar ücret talep ediyor. Artificial Analysis, bu fiyatlandırma üzerinden yaptığı hesaplamada DeepSeek V4 Flash'ın ortalama bir benchmark testini yaklaşık 3 cent maliyetle tamamladığını belirtiyor. Aynı testin Kimi K3 ile yaklaşık 86 cente, OpenAI GPT-5.6 Sol modeliyle 1,86 dolara, Anthropic'in Claude Fable 5 modeliyle ise 3,15 dolara mâl olduğu ifade ediliyor. Bu karşılaştırma yalnızca API fiyatlarını değil, modelin aynı görevi tamamlamak için ne kadar token tükettiğini de hesaba kattığı için gerçek kullanım maliyetini daha doğru yansıtıyor. Çünkü düşük fiyatlı görünen bir model, aynı işi tamamlamak için çok daha fazla token harcıyorsa pratikte daha pahalıya gelebiliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (3 Ağustos 2026) 1 gün önce eklendi

En Çok Kullanılan 10 Yapay Zekâdan Sekizi Çin Çıkışlı

Tam Boyutta Gör Çin çıkışlı yapay zekâların yükselişi, kullanım hacmine bakıldığıda daha da net şekilde ortaya çıkıyor. Zira bu hafta OpenRouter'da zirvede yer alan 10 yapay zekânın sekizini Çinli modeller oluşturuyor. DeepSeek V4 Flash'ın yanı sıra Xiaomi'nin MiMo'su ve z-ai'ın GLM 5.2'si gibi modeller de en çok tercih edilen büyük dil modelleri arasında yer alıyor.

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DeepSeek V4 Flash en çok kullanılan yapay zeka modeli oldu

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