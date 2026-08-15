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    DeepSeek V4 Pro API fiyatları 16 Ağustos'ta dört kat zamlanıyor: İşte yeni fiyatlar

    DeepSeek, V4 Pro ve V4 Flash API fiyatlarını 16 Ağustos'tan itibaren yoğun saatlerde dört kata kadar artıracak. Yeni fiyatlandırmada yoğun olmayan saatler ise yarı fiyatlı olarak uygulanacak.

    DeepSeek V4 Pro API fiyatları 16 Ağustos'ta dört kat zamlanıyor Tam Boyutta Gör
    DeepSeek, V4 Pro ve V4 Flash yapay zeka modellerinin API kullanım ücretlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 16 Ağustos'tan itibaren yoğun saatlerde uygulanan fiyatları mevcut seviyelerin yaklaşık dört katına çıkaracak. Yeni sistemde yoğun olmayan saatlerde daha düşük ücret uygulanırken değişiklik DeepSeek'in uzun süredir öne çıktığı düşük maliyetli yapay zeka hizmetleri açısından yeni bir döneme işaret ediyor.

    İşte yeni DeepSeek V4 API fiyatları:

    Yeni fiyatlandırmanın merkezinde yoğunluk temelli bir ücretlendirme modeli bulunuyor. DeepSeek, kaynakları daha makul şekilde tahsis edebilmek amacıyla günün farklı dönemleri için ayrı fiyatlar belirlediğini açıklıyor. Buna göre V4 Pro modelinde yoğun saatlerde 1 milyon çıktı tokenı için 3,96 dolar ödenecek ve bu tutar mevcut 0,87 dolarlık fiyatın dört katından fazla olacak. Yoğun olmayan saatlerde ise aynı kullanım 1,98 dolara mal olacak.

    Daha düşük maliyetli V4 Flash modeli de benzer bir artıştan etkilenecek. Modelin yoğun saatlerde 1 milyon çıktı tokenı için fiyatı 0,28 dolardan 1,32 dolara yükseltilecek. Yoğun olmayan saatlerde ise ücret 0,66 dolar olarak uygulanacak. Böylece DeepSeek, yalnızca model kapasitesine göre değil, sunucuların kullanım yoğunluğuna göre de API maliyetlerini farklılaştıran bir yapıya geçmiş olacak.

    Fiyat artışının arka planında ise mevcut tarifelerin geçici bir promosyon niteliğinde olması bulunuyor. DeepSeek daha önce indirimli API fiyatlarını kalıcı hale getireceğini duyurmuştu ancak yeni düzenlemeyle bu yaklaşım değişmiş görünüyor. Bu nedenle 16 Ağustos'ta yürürlüğe girecek fiyatlar, şirketin yapay zeka hizmetlerinin işletme maliyetleri ile kullanıcı talebi arasındaki dengeyi yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

    DeepSeek'in fiyatları dört kata kadar yükselse de V4 ailesi, verilen karşılaştırmalara göre bazı rakip modellere kıyasla düşük maliyetli kalmaya devam ediyor. Çin merkezli Moonshot tarafından geliştirilen Kimi K3 modelinin 1 milyon çıktı tokenı için 15 dolarlık bir ücret sunduğu belirtiliyor. Bu karşılaştırma, DeepSeek'in fiyat artışına rağmen özellikle yüksek hacimli API kullanımlarında maliyet odaklı konumunu tamamen kaybetmediğini gösteriyor.

    Öte yandan yapay zeka API pazarında yalnızca token başına fiyat değil, model performansı, işlem kapasitesi ve yoğun saatlerdeki erişilebilirlik de maliyet hesabını etkiliyor. DeepSeek'in yeni modeli, düşük olmayan ancak yine de rakiplerinin bir bölümünün altında kalan fiyatlarla sunulurken, yoğun olmayan saatlerdeki indirim özellikle esnek çalışma yüklerine sahip geliştiriciler için önem kazanabilir. Bu yapı, gerçek zamanlı işlem gerektirmeyen uygulamaların daha uygun maliyetle çalıştırılmasını mümkün kılabilecek bir fiyatlandırma stratejisi oluşturuyor.

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