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    ABD İçişleri Banaklığı kamu kurumlarına DeepSeek kullanımını yasakladı

    ABD hükümeti Çinli yapay zekâ modelleri karşısında tavrını sertleştiriyor. İçişleri Bakanlığı DeepSeek yapay zekâ modelini kamu kurumlarında yasakladı.          

    DeepSeek Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin arasında yaşanan yapay zekâ savaşı giderek şiddetleniyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı yonga ambargosu, Çin’in yabancı yongalara uyguladığı ambargo derken şimdi de yazılım tarafında savaş yaşanıyor.

    ABD’de DeepSeek yasağı

    ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlamaya göre kamu kurumlarında bundan sonra Çinli DeepSeek yapay zekâsının kullanımı yasaklandı. Bakanlık DeepSeek yazılımının Çin hükümetine ABD görevlileri ve tedarikçileri hakkında veri sızdırabileceğini belirtiyor.

    Veri sızıntısı yanında siber güvenlik açısından da risk oluşturacak zararlı yazılımlar barındırabileceği not düşülürken sadece kurumlarda değil ihale verilen şirketlerde de kullanılması yasaklanıyor. DeepSeek güvenlik kurumlarında zaten yasaklı durumda.

    Açıklama tam da DeepSeek yazılımının V4.1-Flash-1017 modelini duyurmasının ardından geldi. Bu modelin daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli olduğu belirtiliyor. DeepSeek özellikle düşük maliyeti ile bir dönem ChatGPT gibi ABD’li rakiplerini epey terletmişti.

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