DeepSeek şimdi de kendi yapay zekâ yongalarını üretecek

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Tam Boyutta Gör ChatGPT ve Claude gibi Batılı yapay zekâ modellerinin adeta yenilmez gibi göründüğü bir anda ortaya çıkarak çok uygun fiyata kullanım sunan Çinli DeepSeek, yapay zekâ hisselerinin düşmesine neden olmuştu. Şu sıralar rekabette biraz geri kalan DeepSeek şimdi de yonga tasarımı işine giriyor.

DeepSeek yongaları geliyor

Gelen bilgilere göre DeepSeek yöneticileri eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin çıktı üretmesi sürecine yönelik çıkarım odaklı bir yonga tasarlamak için çalışmalara başladı. Firma Huawei veya Nvidia gibi üçüncü taraf tasarımcılara bağımlılığı en aza indirmek istiyor.

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Firma hali hazırda bir departman oluşturdu ve bu departmana işe alımlar yapıyor. Ayrıca üretim için de farklı dökümcülerle görüşmeler başladı. ABD tarafından ambargo altında olduğu için firmanın Çin sınırları dışına çıkacağı düşünülmüyor.

Buna rağmen firmanın kendi bağımsız modelini kurması gelecek açısından önemli. Alibaba, Huawei, DeepSeek gibi firmalar artık tamamen kendi teknolojilerini kullanıyor ve ilerleyen dönemlerde Batılı rakiplerin karşısına ciddi birer alternatif olarak çıkabilir.

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