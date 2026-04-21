Deezer, yüklenen müziklerin %44'ünün yapay zeka tarafından üretildiğini açıkladı

Bu veriler, Deezer’ın Ocak 2025’te devreye aldığı ve patent başvurusu yapılmış müzik tespit teknolojisi sayesinde elde ediliyor. Araç kullanıma sunulduktan birkaç ay sonra günlük AI şarkı yüklemeleri 20 bin civarındaydı ve bu da toplam yüklemelerin yaklaşık %18’ine denk geliyordu. Ancak platformdaki yapay zeka içeriklerinin artışına rağmen, toplam dinlemelerin sadece %1 ila %3’lük kısmı bu tür müziklerden oluşuyor. Üstelik bu dinlemelerin büyük bölümünün sahte olduğu belirlenip gelir elde etmeleri engelleniyor.

Şirketin geliştirdiği sistem özellikle günümüzde oldukça popüler olan Suno ve Udio gibi araçlarla üretilen müzikleri tespit edebiliyor. Bu iki girişim ilk dönemlerinde dava süreçleriyle karşı karşıya kalsa da, bazı büyük müzik şirketlerinin zamanla bu platformlarla iş birliklerine yöneldiği görülüyor.

Öte yandan sektör genelinde de benzer önlemler alınmaya başlanmış durumda. Farklı müzik platformları, AI içerik akışını kontrol altına almak için kendi doğrulama sistemlerini geliştiriyor. Bu alanda dikkat çeken örneklerden biri olan Coda Music, “AI Artist” etiketleri kullanarak yapay zeka üretimi sanatçıları işaretliyor ve kullanıcılara şüpheli içerikleri bildirme imkânı sunuyor.