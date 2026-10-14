Fairphone Fairbuds 2 tanıtıldı: Değiştirilebilir batarya ve LDAC desteği

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir teknoloji ürünleriyle tanınan Fairphone, Fairbuds XL modelinin yanına yeni Fairbuds 2 kulaklıklarını ekledi. Şirket, yeni modelde hem daha kompakt bir tasarım hem de daha kolay tamir edilebilir bir yapı sunmayı hedefliyor. Özellikle kablosuz kulaklıklarda batarya ömrü sona erdiğinde ürünün tamamen kullanılamaz hale gelmesi sorununa çözüm getiren model, bataryaların birkaç dakika içinde değiştirilebilmesine olanak tanıyor.

Fairbuds 2 özellikleri

Fairbuds 2, doğrudan önceki nesline kıyasla yüzde 37 daha küçük bir gövdeye sahip. Şarj kutusunun boyutu da yüzde 32 oranında küçültülmüş durumda. Buna rağmen hem kulaklıkların hem de şarj kutusunun bataryaları kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım, batarya kapasitesi zamanla azaldığında tüm ürünü değiştirme ihtiyacını azaltarak elektronik atık miktarının düşürülmesine katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ses tarafında ise 11 mm çapında yeni dinamik biyoselüloz sürücüler kullanılıyor. Bu sürücülerin daha iyi bir ses deneyimi sunması hedeflenirken kullanıcılar, akıllı telefonlardaki yardımcı uygulama üzerinden ekolayzır ayarlarını kişiselleştirebiliyor.

Bluetooth 6.0 bağlantısıyla gelen Fairbuds 2, SBC ve AAC kodeklerinin yanı sıra Sony'nin yüksek kaliteli kablosuz ses aktarımı sağlayan LDAC kodeğini ve LC3 desteğini de sunuyor. Her bir kulaklıkta bulunan üç mikrofon, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin çalışmasını sağlıyor.

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Pil ömrü konusunda Fairphone, ANC açıkken 6 saate, kapalıyken ise 8 saate kadar müzik dinleme süresi vadediyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 40 saate kadar çıkıyor. Bluetooth Multipoint özelliği sayesinde kulaklıklar aynı anda altı farklı cihazla eşleştirilebiliyor.

Tamir edilebilir tasarımına rağmen Fairbuds 2, IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını yeni modelinde de sürdüren Fairphone, kullanılan malzemelerin yüzde 49'unun geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildiğini belirtiyor. Şirket ayrıca adil çalışma koşullarında üretilen malzemelere öncelik veriyor ve bir geri dönüşüm programıyla kulaklıkların elektronik atık açısından nötr olmasını hedefliyor.

Fairphone Fairbuds 2, Avrupa'da 119 euro, ABD'de ise 119 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

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Değiştirilebilir bataryalı Fairphone Fairbuds 2 tanıtıldı

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