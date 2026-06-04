Değiştirilebilir bataryalı Nintendo Switch 2 geliyor

Değiştirilebilir bataryalı Nintendo Switch 2 de dahil olmak üzere uyumlu sistemler, kutularında benzersiz model numaraları, ek bir "OSM" kodu taşıyacak ve mevcut donanımın yerini almak yerine, mevcut Switch 2 ürünleriyle birlikte piyasaya sürülecekler.
Nintendo, pil değişimini kolaylaştırmak için Switch 2'nin bu yeni sürümünde tam olarak neyi değiştireceğini belirtmedi. Şu anda Switch 2'de pili çıkarmak karmaşık, çok adımlı bir işlem.
Birçok oyuncu AB'nin tüketici dostu yaklaşımını olumlu karşılayarak değiştirilebilir pillerin donanımın korunmasına yardımcı olacağını belirtti. Bazı kullanıcılar ise, değiştirilebilir bataryalı Nintendo Switch 2 için ayrı bir üretim yapmanın daha pahalıya mâl olacağına inanıyor. Bu nedenle, Switch 2'nin fiyatının artma olasılığı var.
Şu anda Nintendo Switch 2'nin değiştirilebilir bataryalı modelinin Kuzey Amerika, Asya veya diğer bölgelerde satılıp satılmayacağı belli değil.Kaynakça https://www.nintendo.com/en-gb/Corporate/Consumer-Information/Compliance-with-EU-Directives-and-Regulations/Compliance-with-EU-Directives-and-Regulations-625942.html https://beebom.com/nintendo-switch-2-is-bringing-updated-models-with-replaceable-batteries-in-the-eu/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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