Dell 2010 mali yılının ilk çeyreğinde çift haneli kayıp yaşadı

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Dell, 2010 mali yılının üç aylık ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kimi ekonomistler tarafından etkisinde azalma görülmeye başlandığı iddia edilen küresel ekonomik krizin henüz elini çekmediği global piyasalardaki daralma firmanın ilk çeyrek sonuçlarına da yansıdı. 1 Mayıs'ta sona eren ilk çeyrekte 12.3 milyar dolar gelir elde eden Dell'in bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 düşüş yaşadığı ayrıca yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oldukça gibi ciddi bir düşüş ile elde edilen kâr rakamının 290 milyon dolar olduğu belirtildi.

Teksas merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre tüm operasyonlarda çift haneli düşüş yaşandığı, Büyük Kurumsal ile Orta ve Küçük ölçekli işletmelere yönelik birimlerde sırasıyla %31 ve %30 oranlarında düşüş yaşandığı bildirildi. 2010 mali yılının ikinci çeyreğine yönelik herhangi bir tahminde bulunmayan firma üç aylık ikinci dönemin daha iyi geçmesini umuyor.