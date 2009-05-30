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Dell 2010 mali yılının ilk çeyreğinde çift haneli kayıp yaşadı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 2010 mali yılının ilk çeyreğinde çift haneli kayıp yaşadı
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Dell, 2010 mali yılının üç aylık ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kimi ekonomistler tarafından etkisinde azalma görülmeye başlandığı iddia edilen küresel ekonomik krizin henüz elini çekmediği global piyasalardaki daralma firmanın ilk çeyrek sonuçlarına da yansıdı. 1 Mayıs'ta sona eren ilk çeyrekte 12.3 milyar dolar gelir elde eden Dell'in bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 düşüş yaşadığı ayrıca yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 oldukça gibi ciddi bir düşüş ile elde edilen kâr rakamının 290 milyon dolar olduğu belirtildi.

Teksas merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre tüm operasyonlarda çift haneli düşüş yaşandığı, Büyük Kurumsal ile Orta ve Küçük ölçekli işletmelere yönelik birimlerde sırasıyla %31 ve %30 oranlarında düşüş yaşandığı bildirildi. 2010 mali yılının ikinci çeyreğine yönelik herhangi bir tahminde bulunmayan firma üç aylık ikinci dönemin daha iyi geçmesini umuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
vallahi ama dell dur çin malı olmayan birtek sen kaldın çok hoş yeni öğrendim dell çin malı olmayan tek marka arkadaşlar
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toz-koparan 9 yıl
yıllanmış konular neden hortlatılıyorki??
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x-rayted 9 yıl

DH Misafiri

vallahi ama dell dur çin malı olmayan birtek sen kaldın çok hoş yeni öğrendim dell çin malı olmayan tek marka arkadaşlar


olur mu yav...1 ay önce aldığım dell studio 1557de kapı gibi made in china ibaresi var..
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sertacaygun 10 yıl
Acer ve HP aldı başını gitti, Dell de düştü (Amerikan pazarı için dediklerim. )
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resler 10 yıl
Biz 2009 da değilmiydik.
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bncvleng 10 yıl
Krizden etkilenmeyen bi Apple kaldı heralde :D
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