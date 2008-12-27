Dell Adamo'nun detayları netleşmeye başlıyor

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iSupply tarafından gerçekleştirilen piyasa araştırmasının sonucuna göre, 3. çeyrek satış performansıyla aynı dönemde masaüstü bilgisayarları geride bırakmayı başaran dizüstü bilgisayarlar için önümüzdeki yıl tansiyonu yüksek mücadelelere tanık olmamız kuvvetle muhtemel. Sistem üreticiler bir yandan netbook bilgisayarlar öte taraftan da yeni dizüstü bilgisayarlar modellerini konsantre olmuş durumda.

Bilgisayar üretiminde sektörün en büyük isimlerinden biri olan Dell'in Adamo adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar ailesiyle Apple'ın MacBook Air girişimini hedef alacağını daha önceki haberlerimizde ifade etmeiştik. Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse edilmesi beklenen yeni serinin detayları, olası teknik özellikleri ve muhtemel fiyat bilgileri netleşmeye başlıyor.

Daha önceki haberlerimizde Dell'in LG ve Samsung'a Adamo modellerinde kullanılmak üzere 3.5mm'lik panel siparişi verdiğini belirtmiştik. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre, firmanın Intel platformunu kullanacağı belirtilen Adamo serisi dizüstü bilgisayar modellerinde video çıkışı için DisplayPort ve harici cihazların sisteme hızlı bağlanabilmesi için eSATA konnektörlerine yer vereceği belirtilmekte.

Dell'in Adamo serisi ile birlikte modeline göre harici Blu-ray opsiyonu sunabileceği de konuşuluyor. MacBook Air'e rakip olması beklenen yeni serinin nasıl fiyatlandırılacağı da merak konusu. Digitimes'ın yayınladığı bir haberinde 3000$ seviyesini işaret etmiş olsa da ilgili rakamın üst modeller için konuşulabileceği, serinin baz model için 1500$ seviyesinden kullanıma sunulabileceği belirtilmekte.

Dell Adamo için henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da Intel'in Core 2 serisi düşük güç tüketimli mobil işlemciilerini kullanacağı ve harici DVD sürücüsü ile paket olarak satılabileceği konuşulmakta. Belirttiğimiz gibi önümüzdeki ay Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse edilmesi beklenen Dell Adamo için kullanıcıların Şubat ayına kadar beklemesi gerekecek.