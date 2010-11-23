Dell, Amerika'da Streak'in sim kilitsiz satışına başladı

Dell, Haziran ayında İngiltere'de sim kilitsiz olarak satışa sunduğu; bir süredir de Amerika'da sim kilitli olarak satışına devam ettiği Android'li tablet Streak'in sim kilitsiz satışına başladı. Sadece siyah renkte satışa sunulan sim kilitsiz modelin satış fiyatı 580 dolar olarak belirlenirken; sim kilitli modellerin aksine cihaz Android 2.2 ile birlikte geliyor.

Kutu içeriğinden 16GB'lık microSD kartı bulunan Streak, gücünü 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinden alırken; diğer tabletlere göre oldukça taşınabilir formuyla göz dolduruyor.

Yakın zamanda ortaya atılan iddiaya göre, bilgisayar devi Dell, "Opus One" kod adını verdiği 2.Nesil Streak'i önümüzdeki Mart ayında satışa sunmayı hedefliyor.