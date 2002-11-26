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Dell Axim X5'ler ile $ 200 altı Pocket-PC

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
78
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dell rakibi HP gibi büyük gelecek vaat eden Pocket PC pazarına sonunda müthiş ürünler ile girdi. Şimdilik ilk ürün Axim X5 iki farklı versiyon ile sunuluyor. Bunlardan birisi standart Pocket PC özellikleri 400 Mhz xScale işlemci, 64 Mb Ram, 48 Mb Rom diğerinde ise 300 Mhz xScale işlemci, 32 Mb ram, 32 Mb Rom iki ürünün görünüşü, ekranı, CF ve SD kart yuvaları standart. Fiyatları ise sırasıyla $ 299 ve $ 199.

Dell'in bu ürünleri kablosuz iletişim olan Wi-Fi (802.11b) ve Bluetooth gibi özellikleri ürününlerin dışında bıraksada $ 300 ve $ 199'lık fiyatları sayesinde çok satacağı kesin. Gelecekte Dell Axim X3 diye ince ve hafif bir ürün çıkarmayı hedeflerken, Axim X7 isimli kablosuz iletişim özelliklerini de içersinde bulunduran bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor. Ürün değiştirilebilir pil içeriyor ve ektra yüksek kapasiteli pilde aksesuarlarda mevcut. Boyutları ve ağırlığı şöyle 128 mm x 81.5 mm x 18 mm ve 196 gram.


http://www.dell.com/us/en/dhs/products/series_pda_snp.htm Yorum Yaz
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