Dell Full HD destekli iki yeni LCD monitörünü kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dell S2309W
Dell ürün gamına iki yeni Full HD monitör daha ilave etti. Firmanın hazırladığı yeni monitörlerinden S2209W modeli 22", S2309W modeliyse 23" boyutunda. Sİyah renkli çerçeveleri ve sade tasarımlarıyla dikkat çekmeleri beklenen monitörleri 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms'lik tepki süresiyle geliyorlar.
Maksimum parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve karşıtlık değeri 1000:1 olan yeni monitörlerin her ikisi de 42 watt'lık güç tüketimine sahip. D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatılan ve ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan Full HD monitörlerin yurt dışı satış fiyatlarıysa boyutlarına göre sırasıyla 239$ ve 299$ olarak belirlenmiş.
Dell S2209W
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bu linkte şu ifadeler yer alıyor
"Panel tipi TN. TN paneller fiyat olarak abartılı olmayan LCD'lerde bulabileceğiniz paneller. "Gizli" servis menüsünden edindiğimiz bilgiye göre bu panel büyük olasılıkla Samsung üretimi. "Bu da ne demek?" diye soracak okuyucularımız için açıklamaya girişelim. LCD monitör üreticileri, özellikle de Samsung gibi satış hacmi çok büyük olanlar, görüntünün en önemli bileşeni diyebileceğimiz paneli kendileri üretebileceği gibi, üretim politikalarına göre dışarıdan da alabiliyor ve mesela dünyanın farklı bölgelerine farklı panellere sahip modelleri gönderebiliyorlar. Geçmişte Samsung'un başka bir monitöründe (226BW) konuyla ilgili can sıkıcı bir durum olmuş, aynı modelde kullanılan Samsung kökenli panellerle dışarıdan alınan paneller arasındaki görüntü farkı keşfedilmişti. Panel bilgisi kesin olmamakla birlikte "gizli" sayılabilecek bir menüdeki versiyon numarasından elde edilebiliyor. İncelemeye gelen modelin numarasına bakıp, bu kesin olmama durumunu da hesaba katarak muhtemelen Samsung kökenli diyoruz. Ayrıca burada yazdığına göre Samsung aradaki farkı bir şekilde gidermiş. Sizin alacağınız bir 2232BW de muhtemelen bu panelden taşıyacak; aradaki fark giderildiğine göre sorun olmaması gerek."
benim anlatmaya çalıştığım samsung üretimi olmayan paneller. samsung üretimi olan panelleri s panel olarak biliyorum.
arada fiyat farkı olmaması lazım.
artık insanları başka markalara yönlendirmek gerektiği düşüncesindeyim. samsung'un Türk insanını enayi yerine koyma politikasına hazmedemiyorum.
bu bağlamda dell düşünülebilir.