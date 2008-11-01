Dell Full HD destekli iki yeni LCD monitörünü kullanıma sundu

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Dell S2309W

Dell ürün gamına iki yeni Full HD monitör daha ilave etti. Firmanın hazırladığı yeni monitörlerinden S2209W modeli 22", S2309W modeliyse 23" boyutunda. Sİyah renkli çerçeveleri ve sade tasarımlarıyla dikkat çekmeleri beklenen monitörleri 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms'lik tepki süresiyle geliyorlar.

Maksimum parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve karşıtlık değeri 1000:1 olan yeni monitörlerin her ikisi de 42 watt'lık güç tüketimine sahip. D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatılan ve ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan Full HD monitörlerin yurt dışı satış fiyatlarıysa boyutlarına göre sırasıyla 239$ ve 299$ olarak belirlenmiş.

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Dell S2209W