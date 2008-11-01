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Dell Full HD destekli iki yeni LCD monitörünü kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Full HD destekli iki yeni LCD monitörünü kullanıma sundu
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Dell S2309W

Dell ürün gamına iki yeni Full HD monitör daha ilave etti. Firmanın hazırladığı yeni monitörlerinden S2209W modeli 22", S2309W modeliyse 23" boyutunda. Sİyah renkli çerçeveleri ve sade tasarımlarıyla dikkat çekmeleri beklenen monitörleri 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekliyor ve 5ms'lik tepki süresiyle geliyorlar.

Maksimum parlaklık seviyesi 300 cd/m2 ve karşıtlık değeri 1000:1 olan yeni monitörlerin her ikisi de 42 watt'lık güç tüketimine sahip. D-Sub ve DVI konnektörleriyle donatılan ve ömür boyu garanti ile kullanıma sunulan Full HD monitörlerin yurt dışı satış fiyatlarıysa boyutlarına göre sırasıyla 239$ ve 299$ olarak belirlenmiş.

Dell Full HD destekli iki yeni LCD monitörünü kullanıma sundu
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Dell S2209W


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lunarsoul 11 yıl
Vay bee. Full HD panellerin fiyataları 300 USD seviyesine indi. Bir zamanlar 1280X1024 çözünürlülüğü olanlara o kadar para veriyorduk. Haber içi tşkler.
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coupant 11 yıl
pclabs.com.tr/...


bu linkte şu ifadeler yer alıyor

"Panel tipi TN. TN paneller fiyat olarak abartılı olmayan LCD'lerde bulabileceğiniz paneller. "Gizli" servis menüsünden edindiğimiz bilgiye göre bu panel büyük olasılıkla Samsung üretimi. "Bu da ne demek?" diye soracak okuyucularımız için açıklamaya girişelim. LCD monitör üreticileri, özellikle de Samsung gibi satış hacmi çok büyük olanlar, görüntünün en önemli bileşeni diyebileceğimiz paneli kendileri üretebileceği gibi, üretim politikalarına göre dışarıdan da alabiliyor ve mesela dünyanın farklı bölgelerine farklı panellere sahip modelleri gönderebiliyorlar. Geçmişte Samsung'un başka bir monitöründe (226BW) konuyla ilgili can sıkıcı bir durum olmuş, aynı modelde kullanılan Samsung kökenli panellerle dışarıdan alınan paneller arasındaki görüntü farkı keşfedilmişti. Panel bilgisi kesin olmamakla birlikte "gizli" sayılabilecek bir menüdeki versiyon numarasından elde edilebiliyor. İncelemeye gelen modelin numarasına bakıp, bu kesin olmama durumunu da hesaba katarak muhtemelen Samsung kökenli diyoruz. Ayrıca burada yazdığına göre Samsung aradaki farkı bir şekilde gidermiş. Sizin alacağınız bir 2232BW de muhtemelen bu panelden taşıyacak; aradaki fark giderildiğine göre sorun olmaması gerek."


benim anlatmaya çalıştığım samsung üretimi olmayan paneller. samsung üretimi olan panelleri s panel olarak biliyorum.
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sierratr1 11 yıl
Bu S panel dediğiniz ne oluyor acaba???
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DraGonS 11 yıl
Gayet uygun fiyat bence Türkiye piyasasına +30-40 dolar fiyatla girerse yok satar hayvan gibi rekabet olur kanısındayım.
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01Mrt 11 yıl
arkadaşım S panel tüm dünya üzerinde TN panellerden pahalıdır (görüntü kalitesinden dolayı), distribütörlerde ülkemizde alım gücü ve piyasaya göre monitör getiriyordur. elbette talep olsa getirecektirler. ikisini aynı kefeye koyamazsın...
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Xemmes 11 yıl
çok güzel duruyorlar
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coupant 11 yıl
ben S panelli olanların gönderilmeyişinden bahsediyorum.

arada fiyat farkı olmaması lazım.
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XivA 11 yıl
güç tüketimi özelliklerine göre güzelmiş. Ve daha da düşürmeliler üreticiler.
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coupant 11 yıl
samsung'un Türkiyeye gönderdiği modellerinde T panel kullandığını okudum bir forumda.

artık insanları başka markalara yönlendirmek gerektiği düşüncesindeyim. samsung'un Türk insanını enayi yerine koyma politikasına hazmedemiyorum.

bu bağlamda dell düşünülebilir.
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Promity 11 yıl
Gerçekten fiyat olarak iyi yapçaklarsa TN panel full hd böyle ucuz olsun 450 500lira gibi satılır burda 22si ehh ben alabilirim belki:)
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djpisagor 11 yıl
Fiyatları iyi gibi.
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max975 11 yıl
güzel ama benim acer G24 den iyi olamaz
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