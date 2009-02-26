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Dell G2410; LED backlit teknolojisine sahip Full HD LCD monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,8b
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11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dell G2410; LED backlit teknolojisine sahip Full HD LCD monitör
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Geliştirdiği performans odaklı masaüstü bilgisayarlarının yanında LCD monitörleriyle de gayet yakından tanıdığımız Dell, LED aydınlatmalı ve çevre dostu G2410 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

G2410'un 24 inç (~60.96 cm) boyutundaki TN paneli, Full HD çözünürlük (1920x1080 piksel), 5 ms tepki süresi, 250cd/m2 parlaklık ve 0.277 mm nokta aralığı sunuyor; 16.7 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Firma, yeni LCD'sinde TN panel kullanıldığı için dikey görüş açısı 160 derece ve yatay görüş açısı 170 derece seviyelerinde sınırlı kalmış. Dell'in belirttiğine göre 1000:1 kontrast oranına sahip LCD'nin dinamik kontrast oranı ise 1.000.000:1 gibi yüksek bir değer.

LCD monitörün en dikkat çeken özelliği ise çevre dostu olması. LCD'nin bazı materyalleri ve kutu içeriği geri dönüşümlü tasarlanmış. Bunların dışında üzerindeki özel sensörlerle ışık seviyesine göre parlaklığını otomatik ayarlayabilen LCD, açık konumda ortalama 20 watt ve uyku modunda ise 0.15 watt enerji harcamakta.

VGA ve DVI-D bağlantılarını içeren Dell G2410'un dağıtımına başlandı ve yurtdışı satış fiyatı 349$ civarında belirlenmiş.


http://accessories.us.dell.com/sna/products/Monitors/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=320-7956 Yorum Yaz
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escape0121 10 yıl
HDMI olsa tadından yenilmez bu alet
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ignorant 10 yıl
zaten ozelligi 1080p olmasinda, neden 1200p olsun ki.
ayrica arkadaslar ben led backlighting li ekran kullaniyorum (apple macbook pro) gercekten cok ama cok farkli, yani resmen anlatilmaz yasanir bir teknoloji.
keske tum lcdler oyle olsa.
ama yurtdisi satis fiyati 349$ olan bir urunu turkiyede 400 eurodan ucuza, yani 900tl den dusuk bir fiyata beklemek naiflikten oteye gidemez. malesef.
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Batuist 10 yıl
O çözünürlük 1920*1200 olmasın?? bu boyuttaki bir monitör için bence fiyatıda fena değil..Tabi Türkiyedeki fiyatı daha yüksek o başka..
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..Knight.. 10 yıl
Haber kaynağım sadece anasayfada görüldüğü için problemler yaşanabiliyor.

accessories.us.dell.com/...

G2410'un çözünürlüğü 1920x1080 piksel.
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XivA 10 yıl
20 watt gerçekten süper. ofisler için. bendeki 2232bw 50 watt çekiyor buna nazaran gerçekten çok iyi güç tüketimi!
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max975 10 yıl
zaten normal bir monitör.
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huxi20 10 yıl
bence bu özelliklere göre fiyatı da gayet uygun
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baki-coskun 10 yıl
muhteşem bi monitör hayran kaldım resmen dell işini iyi biliyor
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