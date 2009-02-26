Dell G2410; LED backlit teknolojisine sahip Full HD LCD monitör

Tam Boyutta Gör



Geliştirdiği performans odaklı masaüstü bilgisayarlarının yanında LCD monitörleriyle de gayet yakından tanıdığımız Dell, LED aydınlatmalı ve çevre dostu G2410 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

G2410'un 24 inç (~60.96 cm) boyutundaki TN paneli, Full HD çözünürlük (1920x1080 piksel), 5 ms tepki süresi, 250cd/m2 parlaklık ve 0.277 mm nokta aralığı sunuyor; 16.7 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Firma, yeni LCD'sinde TN panel kullanıldığı için dikey görüş açısı 160 derece ve yatay görüş açısı 170 derece seviyelerinde sınırlı kalmış. Dell'in belirttiğine göre 1000:1 kontrast oranına sahip LCD'nin dinamik kontrast oranı ise 1.000.000:1 gibi yüksek bir değer.

LCD monitörün en dikkat çeken özelliği ise çevre dostu olması. LCD'nin bazı materyalleri ve kutu içeriği geri dönüşümlü tasarlanmış. Bunların dışında üzerindeki özel sensörlerle ışık seviyesine göre parlaklığını otomatik ayarlayabilen LCD, açık konumda ortalama 20 watt ve uyku modunda ise 0.15 watt enerji harcamakta.

VGA ve DVI-D bağlantılarını içeren Dell G2410'un dağıtımına başlandı ve yurtdışı satış fiyatı 349$ civarında belirlenmiş.

http://accessories.us.dell.com/sna/products/Monitors/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=320-7956