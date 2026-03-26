Dell, parmak izi okuyuculu mouse'unu tanıttı

Dell, ofis kullanıcılarına yönelik yeni kablolu mouse'unu tanıttı. Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse, ilk bakışta oldukça geleneksel duruyor ancak kaydırma tekerleğinin altında DPI anahtarı yerine bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse özellikleri ile neler sunuyor?

MS526C'nin en dikkat çekici özelliği, Windows Hello ile uyumlu entegre parmak izi okuyucusu. Bu, şifre gerektirmeyen giriş imkanı sağlayarak kullanıcıların sistemlerin kilidini anında açmasına ve güvenliği artırmasına olanak tanıyor. Özellikle hızlı ve güvenli erişimin şart olduğu paylaşımlı çalışma alanlarında ve yoğun ofis ortamlarında kullanışlı.

Fare, uzun çalışma saatlerinde konfor sağlamak için tasarlanmış, tam boyutlu ve her iki elle de kullanılabilen bir tasarıma sahip. Yaklaşık 72.9 gram ağırlığında. Sensörü, özelleştirilebilir hız ve hassasiyet için 6.000 DPI’a kadar ayarlanabiliyor. 1.8 metre uzunluğunda USB-A kablosu, stabil bağlantı sağlıyor.

Dell, geleneksel DPI anahtarı yerine parmak izi sensörünü fareye entegre ediyor. Bu değişiklik, oyun özelliklerinden güvenliğe ve iş yeri verimliliğine doğru net bir geçişi vurguluyor.

Dell, MS526C'nin yanı sıra yeni klavye ve fare setini de piyasaya sürdü. Pro 7 Slim Klavye ve Fare seti, makas tipi tuşlara ve uzun pil ömrüne sahip düşük profilli bir klavye sunuyor. Öte yandan, Pro 7 Rechargeable Compact Klavye ve Fare seti, dahili şarj edilebilir pillerle daha küçük bir tasarıma sahip olup, klavye için üç aya kadar, fare için yaklaşık 1.5 aya kadar kullanım süresi sunuyor.

Model Dell MS526C Fingerprint Mouse Dell Pro 7 Slim Keyboard & Mouse Dell Pro 7 Rechargeable Compact Combo Ürün tipi Kablolu Fare Klavye + Fare Seti Klavye + Fare Seti Bağlantı USB-A (Kablolu) Kablosuz Kablosuz (Şarj Edilebilir) Öne çıkan özelliği Parmak izi sensörü (Windows Hello) İnce tasarım, uzun pil ömrü Şarj edilebilir piller Sensör tipi Optik Optik (Fare) Optik (Fare) DPI 6000 DPI'a kadar 6000 DPI'a kadar 6000 DPI'a kadar Tasarım Tam boyutlu, çift yönlü Düşük profilli klavye + çift yönlü fare Kompakt klavye + çift yönlü fare Klavye tipi - Makas tipi tuşlar Makas tipi (kompakt) Pil Yok (kablolu) AAA / isteğe bağlı şarj edilebilir Dahili şarj edilebilir Pil ömrü - - Klavye: ~3 ay Fare pil ömrü - - ~1,5 ay Kablo uzunluğu 1.8 metre - - Ağırlık ~72,9 g - - Önemli özellikler Güvenlik odaklı oturum açma Uzun pil ömrü + sessiz yazma Taşınabilir + hızlı şarj Hedef kullanıcı Kurumsal / ofis güvenliği Ofis verimliliği Mobil / esnek çalışma düzenleri

Dell, yeni parmak izi okuyuculu faresini 45 dolar, Pro 7 Slim Keyboard & Mouse setini 90 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürdü.

