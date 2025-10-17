Giriş
    Dell çok uygun fiyata 200Hz oyuncu monitörü duyurdu

    Dell SE2425HG oyuncu monitörü gelişmekte olan pazarlar için 200Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium, donanımsal mavi ışık filtresi gibi özelliklerle geliyor.   

    Dell SE2425HG özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dell tarafından Hindistan pazarında satışa sunulan yeni monitör modeli oldukça uygun fiyat etiketine rağmen segmentinde rekabetçi olmasını sağlayacak iddialı özelliklerle donatılmış. 

    Dell SE2425HG özellikleri ve fiyatı

    24 inçlik Fast IPS panelinde 1920x1080 piksel çözünürlük barındıran Dell SE2425HG monitör modeli 200Hz tazeleme hızı ve 1ms griden griye tepki süresi ile dikkat çekiyor. 16.7 milyon renk desteği ve 1000:1 kontrast oranı olan monitör 300 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 

    AMD FreeSync Premium ile yırtılmaları en aza indiren monitör donanımsal olarak mavi ışık filtresi sunuyor. İki adet HDMI 2.1 TMDS ve DisplayPort 1.4 girişleri yanında 21 dereceye kadar eğimli kaide sunan Dell SE2425HG monitör modeli 98$ fiyat etiketine sahip. 

