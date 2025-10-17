Dell çok uygun fiyata 200Hz oyuncu monitörü duyurdu

Dell SE2425HG özellikleri ve fiyatı
24 inçlik Fast IPS panelinde 1920x1080 piksel çözünürlük barındıran Dell SE2425HG monitör modeli 200Hz tazeleme hızı ve 1ms griden griye tepki süresi ile dikkat çekiyor. 16.7 milyon renk desteği ve 1000:1 kontrast oranı olan monitör 300 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
AMD FreeSync Premium ile yırtılmaları en aza indiren monitör donanımsal olarak mavi ışık filtresi sunuyor. İki adet HDMI 2.1 TMDS ve DisplayPort 1.4 girişleri yanında 21 dereceye kadar eğimli kaide sunan Dell SE2425HG monitör modeli 98$ fiyat etiketine sahip.
