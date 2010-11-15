Dell Streak'e Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesi için İngiltere'de geri sayım başladı

Dell'in dört band GSM ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA desteği, 5.0 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, ivme / ışık / mesafe sensörleri, 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci, 512 MB RAM, Android 1.6 işletim sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 5 megapiksel kamera, 640x480@30 FPS video kaydı, otomatik odaklama, çift led flaş ve 1530 mAh lityum iyon batarya gibi teknik özellikleriyle göz dolduran modeli Streak'e Froyo güncellemesi için İngiltere'de geri sayım başladı.

Firmanın güncellemeyi kasım ayının sonuna doğru İngiltere'de kullanıma sunacağı, izleyen günlerde de güncellemenin diğer ülkelerde boy göstereceği ifade edilmekte. Güncellemeyle beraber performans artışları, Flash 10.1 desteği ve arayüz değişikliği beklenmekte.