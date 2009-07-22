Dell ultra-ince tasarımlı Adamo modelinde fiyat indirime gitti, hedef MacBook Air

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Bilgisayar üretiminde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan, Apple'un ultra-ince tasarımlı MacBook Air modeline karşı geliştirdiği Adamo serisi dizüstü bilgisayarlarında fiyat indirimine gitti. Tasarım özellikleri ve ultra-ince yapısıyla ön plana çıkan 13.4-inç ekranlı Dell Adamo'nun yurt dışı satış fiyatlarında konfigürasyonuna göre 500$'a varan indirim yapıldı.

Adamo ile oldukça iddialı olan Dell, Core 2 Duo serisi 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye, 2GB bellek kapasitesine ve depolama için 128GB'lık SSD sürücüye sahip olan modelin fiyatını 1999$ seviyesinden 1499$'a çekti. Adamo'nun en üst konfigürasyon seçeneği olan 1.4GHz işlemcili, 4GB bellekli ve 128GB SSD'li modelde ise fiyat 2299$'a çekildi.

Intel'in CULV platformunu duyurmasıyla birlikte rekabetin iyice arttığı ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar arenasında, düşen fiyatlarıyla Dell Adamo'nun daha rekabetçi olması beklenebilir.

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