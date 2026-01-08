Dünyanın ilk 52 inç 6K monitörü tanıtıldı: Eşsiz netlik ve verimlilik

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitör, 6K (6144x2560) çözünürlüğe, 21:9 en boy oranına, 2000:1 kontrast oranına, 120Hz değişken yenileme hızına ve 4200R kavisliliğe sahip. Dell, TUV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasının en yüksek seviyesine ulaşan ilk monitör olduğunu belirtiyor. Yansıma önleyici kaplamaya da sahip olan ekran, eğme, yana yatırma ve döndürmeyi destekliyor. Kullanıcılar ayrıca monitörün yüksekliğini 90 mm dereceye kadar ayarlayabiliyor.
Monitörün bağlantı noktaları arasında; güvenlik kilidi yuvası, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet DisplayPort 1.4, 140W'a kadar güç dağıtan 1 adet Thunderbolt 4, 3 adet USB-C 10Gbps upstream (yalnızca veri), 4 adet 10Gbps USB-A ve 1 adet RJ45 Ethernet yer alıyor. Monitör, önde de hızlı veri aktarımı için 10Gbps USB bağlantı noktalarını destekleyen iki adet USB-C ve tek USB-A bağlantı noktası içeren hızlı erişim hub'ına sahip. USB-C bağlantı noktaları, 27 W şarjı destekliyor. Kullanılmadığında, hızlı erişim bağlantı noktaları gizlenebiliyor.
Dell 52 inç 6K monitör fiyatı
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub monitörün fiyatı, standlı model için 2900 dolar, standsız model içinse 2800 dolar. Monitör, 6 Ocak itibarıyla dünya genelinde satışa sunulacak.