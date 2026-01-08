Dünyanın ilk 52 inç 6K monitörü tanıtıldı: Eşsiz netlik ve verimlilik

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dell, dünyanın ilk 52 inç 6K IPS Black panel teknolojisine sahip monitörünü duyurdu. 51.5 inç kavisli ekranlı monitör aynı zamanda bir hub görevi de görüyor; bu nedenle adı Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor

Tam Boyutta Gör Dell, hedef pazarının aynı anda birden fazla uygulamayı yöneten traderlar, veri bilimciler, mühendisler ve yöneticiler olduğunu söylüyor. Çünkü bu monitör, çoklu monitör kurulumuna olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar aynı anda dört bilgisayar bağlayabiliyor ve ekranı bölerek çalışabiliyor. Ayrıca, kullanıcıların tek klavye ve fare ile tüm bağlı bilgisayarları kontrol etmelerini sağlayan yerleşik KVM özelliğine sahip.

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitör, 6K (6144x2560) çözünürlüğe, 21:9 en boy oranına, 2000:1 kontrast oranına, 120Hz değişken yenileme hızına ve 4200R kavisliliğe sahip. Dell, TUV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasının en yüksek seviyesine ulaşan ilk monitör olduğunu belirtiyor. Yansıma önleyici kaplamaya da sahip olan ekran, eğme, yana yatırma ve döndürmeyi destekliyor. Kullanıcılar ayrıca monitörün yüksekliğini 90 mm dereceye kadar ayarlayabiliyor.

Monitörün bağlantı noktaları arasında; güvenlik kilidi yuvası, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet DisplayPort 1.4, 140W'a kadar güç dağıtan 1 adet Thunderbolt 4, 3 adet USB-C 10Gbps upstream (yalnızca veri), 4 adet 10Gbps USB-A ve 1 adet RJ45 Ethernet yer alıyor. Monitör, önde de hızlı veri aktarımı için 10Gbps USB bağlantı noktalarını destekleyen iki adet USB-C ve tek USB-A bağlantı noktası içeren hızlı erişim hub'ına sahip. USB-C bağlantı noktaları, 27 W şarjı destekliyor. Kullanılmadığında, hızlı erişim bağlantı noktaları gizlenebiliyor.

Dell 52 inç 6K monitör fiyatı

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub monitörün fiyatı, standlı model için 2900 dolar, standsız model içinse 2800 dolar. Monitör, 6 Ocak itibarıyla dünya genelinde satışa sunulacak.

