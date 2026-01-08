Giriş
    Dünyanın ilk 52 inç 6K monitörü tanıtıldı: Eşsiz netlik ve verimlilik

    Dell, CES 2026'da devasa boyutta yeni monitörünü tanıttı. Dünyanın ilk 52 inç 6K monitörü olan UltraSharp 52 Thunderbolt Hub, çoklu monitör kurulumuna olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

    Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor Tam Boyutta Gör
    Dell, dünyanın ilk 52 inç 6K IPS Black panel teknolojisine sahip monitörünü duyurdu. 51.5 inç kavisli ekranlı monitör aynı zamanda bir hub görevi de görüyor; bu nedenle adı Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor.

    Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor

    Dell 6K monitör 52 inç Tam Boyutta Gör
    Dell, hedef pazarının aynı anda birden fazla uygulamayı yöneten traderlar, veri bilimciler, mühendisler ve yöneticiler olduğunu söylüyor. Çünkü bu monitör, çoklu monitör kurulumuna olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar aynı anda dört bilgisayar bağlayabiliyor ve ekranı bölerek çalışabiliyor. Ayrıca, kullanıcıların tek klavye ve fare ile tüm bağlı bilgisayarları kontrol etmelerini sağlayan yerleşik KVM özelliğine sahip.

    Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitör, 6K (6144x2560) çözünürlüğe, 21:9 en boy oranına, 2000:1 kontrast oranına, 120Hz değişken yenileme hızına ve 4200R kavisliliğe sahip. Dell, TUV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasının en yüksek seviyesine ulaşan ilk monitör olduğunu belirtiyor. Yansıma önleyici kaplamaya da sahip olan ekran, eğme, yana yatırma ve döndürmeyi destekliyor. Kullanıcılar ayrıca monitörün yüksekliğini 90 mm dereceye kadar ayarlayabiliyor.

    Monitörün bağlantı noktaları arasında; güvenlik kilidi yuvası, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet DisplayPort 1.4, 140W'a kadar güç dağıtan 1 adet Thunderbolt 4, 3 adet USB-C 10Gbps upstream (yalnızca veri), 4 adet 10Gbps USB-A ve 1 adet RJ45 Ethernet yer alıyor. Monitör, önde de hızlı veri aktarımı için 10Gbps USB bağlantı noktalarını destekleyen iki adet USB-C ve tek USB-A bağlantı noktası içeren hızlı erişim hub'ına sahip. USB-C bağlantı noktaları, 27 W şarjı destekliyor. Kullanılmadığında, hızlı erişim bağlantı noktaları gizlenebiliyor.

    Dell 52 inç 6K monitör fiyatı

    Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub monitörün fiyatı, standlı model için 2900 dolar, standsız model içinse 2800 dolar. Monitör, 6 Ocak itibarıyla dünya genelinde satışa sunulacak.

