Dell, uygun fiyatlı 27 inç oyuncu monitörünü satışa sundu: IPS panel ve 240Hz yenileme hızı

Dell SE2726HG özellikleri
SE2726HG, 27 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 (Full HD) çözünürlük sunuyor. Monitörün öne çıkan özelliği ise bu fiyat segmentinde nadir görülen 240Hz yenileme hızı. Özellikle rekabetçi FPS ve hızlı tempolu oyunlarda yüksek kare hızlarını akıcı biçimde yansıtabilmesi büyük avantaj sağlıyor. IPS panel kullanılması sayesinde de geniş görüş açıları ve dengeli renk performansı sunuluyor.
Bağlantı tarafında ise iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 bulunuyor. Bu sayede monitörü aynı anda masaüstü bilgisayar, dizüstü ve el konsolu gibi farklı cihazlara bağlamak mümkün. Stand tasarımı eğim ayarına izin veriyor. Yükseklik ayarlı bir stand isteyen kullanıcılar ise benzer özelliklere sahip Dell SE2726HGS modelini 170 dolar fiyatla tercih edebiliyor.
Teknik detaylara bakıldığında monitörün maksimum parlaklık değeri 300 nit olarak belirtiliyor. Standart tepki süresi 5 ms olarak belirtilirken, ayarlardaki “Extreme” mod etkinleştirildiğinde bu sürenin 0,5 ms seviyesine kadar düşebildiği belirtiliyor. Ayrıca ekran yırtılmalarını azaltmak için AMD FreeSync Premium desteği de sunuluyor. Nvidia G-Sync desteğinden söz edilmese de, birçok durumda FreeSync destekli monitörlerin Nvidia ekran kartlarıyla da uyumlu çalışabildiği biliniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/gaming-monitors/dell-launches-new-budget-1080p-gaming-monitor-with-an-ultra-fast-240hz-refresh-rate-for-less-than-usd130-new-27-inch-ips-display-includes-amd-freesync-support-and-0-5ms-response-time https://www.dell.com/en-us/shop/dell-27-240hz-monitor-se2726hg/apd/210-bttn/monitors-monitor-accessories Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi