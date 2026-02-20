Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dell, uygun fiyatlı 27 inç oyuncu monitörünü satışa sundu: IPS panel ve 240Hz yenileme hızı

    Dell bütçe dostu yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Dell SE2726HG isimli model, IPS paneli ve 240Hz yenileme hızını 130 dolar gibi uygun fiyattan kullanıcılara sunuyor.

    Dell, uygun fiyatlı 27 inç 240Hz oyuncu monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Dell bütçe dostu yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Dell SE2726HG isimli model, IPS paneli ve 240Hz yenileme hızını 130 dolar gibi uygun fiyattan kullanıcılara sunuyor.

    Dell SE2726HG özellikleri

    SE2726HG, 27 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 (Full HD) çözünürlük sunuyor. Monitörün öne çıkan özelliği ise bu fiyat segmentinde nadir görülen 240Hz yenileme hızı. Özellikle rekabetçi FPS ve hızlı tempolu oyunlarda yüksek kare hızlarını akıcı biçimde yansıtabilmesi büyük avantaj sağlıyor. IPS panel kullanılması sayesinde de geniş görüş açıları ve dengeli renk performansı sunuluyor.

    Bağlantı tarafında ise iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 bulunuyor. Bu sayede monitörü aynı anda masaüstü bilgisayar, dizüstü ve el konsolu gibi farklı cihazlara bağlamak mümkün. Stand tasarımı eğim ayarına izin veriyor. Yükseklik ayarlı bir stand isteyen kullanıcılar ise benzer özelliklere sahip Dell SE2726HGS modelini 170 dolar fiyatla tercih edebiliyor.

    Teknik detaylara bakıldığında monitörün maksimum parlaklık değeri 300 nit olarak belirtiliyor. Standart tepki süresi 5 ms olarak belirtilirken, ayarlardaki “Extreme” mod etkinleştirildiğinde bu sürenin 0,5 ms seviyesine kadar düşebildiği belirtiliyor. Ayrıca ekran yırtılmalarını azaltmak için AMD FreeSync Premium desteği de sunuluyor. Nvidia G-Sync desteğinden söz edilmese de, birçok durumda FreeSync destekli monitörlerin Nvidia ekran kartlarıyla da uyumlu çalışabildiği biliniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/gaming-monitors/dell-launches-new-budget-1080p-gaming-monitor-with-an-ultra-fast-240hz-refresh-rate-for-less-than-usd130-new-27-inch-ips-display-includes-amd-freesync-support-and-0-5ms-response-time https://www.dell.com/en-us/shop/dell-27-240hz-monitor-se2726hg/apd/210-bttn/monitors-monitor-accessories
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.6 cfg arabayı ilk çalıştırmada gelen benzin kokusu görücü usulü tanışma aşamaları prizdirek bilyası benzinliklerde antifiriz değişimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum