    Dell ve Lenovo’dan şok fiyat artışı: Yüzde 20 zam geliyor

    Dell ve Lenovo, hızla tırmanan bellek maliyetleri nedeniyle PC fiyatlarında yüzde 15-20’yi bulan artışlara hazırlanıyor. Kriz, 2026’da sevkiyatlarda düşüş ve yeni ürün planlarında değişim öngörüyor.

    Dell ve Lenovo’dan şok fiyat artışı: Yüzde 20 zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Küresel ölçekte yaşanan DRAM ve bellek tedarik krizi, tüketiciye yönelik PC pazarında ciddi fiyat artışlarını tetiklemeye başladı. Sektörün en büyük üreticileri arasında yer alan Dell ve Lenovo, bellek maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle kısa süre içinde fiyatlarını belirgin şekilde artırmaya hazırlanıyor.

    Dizüstüler de fiyatlar artıyor

    TrendForce’un yeni raporuna göre DDR5 gibi bileşenlerde görülen keskin artışlar yalnızca parça bazında değil, son kullanıcıya ulaşan cihaz fiyatlarında da etkisini gösterecek. Dell COO’su Jeff Clarke’ın kasım ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada belirttiği “bellek yongası maliyetlerinin bu kadar hızlı arttığını hiç görmedim” değerlendirmesi, tablonun ciddiyetini ortaya koyuyor. Clarke’ın açıklamalarının ardından Dell, müşterilerine fiyatların en geç gelecek hafta ya da Aralık 2025 ortasında en az yüzde 15-20 artacağı yönünde resmi bildirim göndermeye başladı. Bu oran tamamen bellek maliyetlerinden kaynaklanıyor. Zira bellek yongaları bir PC’nin toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.

    Lenovo cephesinde de benzer bir tablo bulunuyor. Şirket, müşterilerine gönderdiği bilgilendirmelerde mevcut teklif ve fiyatların 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerliliğini yitireceğini duyurdu. Lenovo her ne kadar belirli bir oran açıklamasa da rapor, artışın Dell’in duyurduğu seviyeye yakın olacağının öngörüldüğünü aktarıyor. Lenovo’nun mesajlarında yalnızca fiyat artışı uyarısı değil, aynı zamanda AI altyapılarının hızla yayılması ve bulut pazarındaki agresif büyümenin bellek fiyatlarını uzun süre yüksek seviyede tutacağı vurgulanıyor. Şirket, müşterilerine mevcut fiyatlardan donanım siparişi vermek için vakit kaybetmemeleri yönünde açık bir çağrıda bulunuyor. Lenovo, Dell'in yüzde 15-20 gibi bir rakam belirtmemiş, ancak benzer bir aralıkta olacağı tahmin ediliyor.

    TrendForce’un değerlendirmesine göre bellek krizi, yalnızca Dell ve Lenovo gibi devleri değil, HP dahil diğer büyük PC üreticilerini de ürün planlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Raporda, 2026 yılında dizüstü bilgisayar ve diğer PC sevkiyatlarında belirgin düşüşlerin yaşanmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

