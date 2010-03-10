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Dell Vostro 3000 serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Dell, 13, 14, 15 ve 17 inç ekran boyutlarına sahip olacak olan Vostro 3000 serisini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, yeni dizüstü bilgisayar serisi olan Vostro 3000 serisini tanıttı.

Dell'in duyurdu Vostro 3000 serisinin 13, 14 , 15 ve 17 inç'lik modelleri ile piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Dell'in Vostro 3000 serisini 13 inç'lik model için 3300, 14 inç'lik model için 3400, 15 inç'lik modeli için 3500 ve 17 inç'lik model için 3700 olarak isimlendirdiği ifade ediliyor. Vostro 3000 serisinin Intel Core i3, i5 ve i7 işlemci seçenekleriyle sunulacağı belirtilirken, maksimum bellek desteğinin de 6 GB DDR 3 olduğu söyleniyor. Bütün modellerin olası düşme durumunda sabit diski koruma altına olacak olan bir sisteme sahip olduğu belirtiliyor.

Vostro 3000 serisinin standart fiyatları ise şu şekilde oluşuyor:

  • 13 inç'lik 3300 -- 788 $
  • 14 inç'lik 3400 -- 768 $
  • 15 inç'lik 3500 -- 768 $
  • 17 inç'lik 3700 -- 798 $

Dell Vostro 3000 serisi dizüstü bilgisayarlarında harici belleğe sahip olan ekran kartlarını kullanmak isteyenlerin ise ödeyeceği miktarın artacağı söylenirken, 13, 14 ve 15 inç'lik modellerin 512 MB harici bellekli, 17 inç'lik modellerin ise 1 GB harici bellekli ekran kartları ile satılabileceği belirtiliyor. 13, 14 ve 15 inç'lik modellerde Nvidia Geforce 310M 512MB tercih edilebilirken, 17 inç'lik modelde Nvidia Geforce GT 330M 1GB ekran kartının tercih edilebileceği söyleniyor. Harici belleğe sahip ekran kartları ile satın alınacağı zaman fiyatlar şu şekilde değişiklik gösteriyor.

  • 13 inç'lik 3300 -- 1,127 $
  • 14 inç'lik 3400 -- 1,027 $
  • 15 inç'lik 3500 -- 977 $
  • 17 inç'lik 3700 -- 1,007 $

Dell Vostro 3000 serisindeki 13 inç'lik 3300 modeli dışında her modelde HDMI çıkışı bulunuyor. Dell'in özellikle Vostro 17 inç'lik 3700 üzerinde odaklandığı söylenirken bu modelde işlemci tercihinin Core i7 Quad işlemciye kadar seçilebileceği ifade ediliyor. 3500 ve 3700 modellerinde opsiyonel olarak LED aydınlatmalı ekranlarında tercih edilebileceği söyleniyor.

Dell'in tanıttığı Vostro 3000 serisi dizüstü bilgisayarların önümüzdeki günlerde Amerika ve Asya'da piyasaya sunulacağı söyleniyor daha sonrasında ise Avrupa ve Latin Amerika bölgelerinde de 16 Mart'dan itibaren satışa sunulacağı belirtiliyor.


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