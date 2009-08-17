Dell Vostro serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, kurumsal kullanıcılar için hazırladığı Vostro sersi dizüstü bilgisayar ailesini yeni modeller ile güncelledi. Farklı ekran boyutuna sahip olan yeni modellerden Vostro 1014 ve Vostro 1088 14.1-inç, Vostro 1015 ise 15.6-inç ekran ile geliyorlar. Intel platformunu temel alan ve tercihe göre Celeron veya Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemciler ile konfigüre edilebilen yeni dizüstü bilgisayar modelleri 4GB'a kadar bellek kullanım olanağı tanırken DirectX10 ve HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan GMA X4500 HD entegre grafik birimi, 320GB'a kadar 5400 devir/dakika hızlarında çalışan sabit disk ve 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı ile 2MP entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve 4/6 hücreli pil gibi donanımlarla tercih edilebiliyorlar.

Yeni modeller arasında Vostro 1088 modeli temel konfigürasyona ek olarak daha yüksek grafik performansı için AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli grafik kartlarından birisi olan ve 512MB bellek ile donatılan Radeon HD 4330 çözümünü beraberinde getiriyor. Tamamı Windows Vista Home Basic ve Business işletim sistemleriyle satın alınabilen yeni dizüstü bilgisayar modellerinden Vostro 1015 ve 1088 modeller ayrıca tercihe göre ista Home Premium, Windows 7, FreeDOS ve Ubuntu ile de tercih edilebilecek. Dell'in Vostro serisi yeni dizüstü bilgisayarları Avrupa'da 255£ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuyorlar.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör