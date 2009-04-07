Dell, Windows 7 ile ilgili deneyimlerini paylaştı

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Yazılım devi Microsoft'un çalışmaları devam eden 7. jenerasyon Windows işletim sistemi Windows 7 için meraklı bekleyiş sürüyor. Hemen her açıdan yerini alacağı Windows Vista'ya göre daha başarılı olacağı belirtilen Windows 7 için dikkat çekici değerlendirmeler de gelmeye başladı. Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Dell'den Daniel Judd Direct2Dell blog'u üzerinden Ocak ayında yayımlanan Windows 7 Beta ile çok sayıda Dell sisteminde gerçekleştirilen testlere yönelik değerlendirmeleri paylaştı.

Açıklamalara göre Windows 7 özellikle geliştirilen Boot süresi ve Vista için hazırlanan sürücü ve uygulamalarla sergilediği yüksek uyumluluk ile öne çıkıyor. Öte yandan yeni işletim sisteminin performansı da ciddi merak konusu. Bu noktaya da yer verilen değerlendirme de Windows 7'nin medya dosyalarının riplenmesinde Windows Vista'ya göre daha hızlı olduğu ifade ediliyor. Tabii testlerin Ocak ayında yayımlanan Beta versiyon ile yapıldığını bir kez daha hatırlatalım. Artık gözler Microsoft'ta! Windows 7'nin aday sürümü (RC) merakla bekleniyor.

