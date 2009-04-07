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Dell, Windows 7 ile ilgili deneyimlerini paylaştı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, Windows 7 ile ilgili deneyimlerini paylaştı
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Yazılım devi Microsoft'un çalışmaları devam eden 7. jenerasyon Windows işletim sistemi Windows 7 için meraklı bekleyiş sürüyor. Hemen her açıdan yerini alacağı Windows Vista'ya göre daha başarılı olacağı belirtilen Windows 7 için dikkat çekici değerlendirmeler de gelmeye başladı. Bilgisayar üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Dell'den Daniel Judd Direct2Dell blog'u üzerinden Ocak ayında yayımlanan Windows 7 Beta ile çok sayıda Dell sisteminde gerçekleştirilen testlere yönelik değerlendirmeleri paylaştı.

Açıklamalara göre Windows 7 özellikle geliştirilen Boot süresi ve Vista için hazırlanan sürücü ve uygulamalarla sergilediği yüksek uyumluluk ile öne çıkıyor. Öte yandan yeni işletim sisteminin performansı da ciddi merak konusu. Bu noktaya da yer verilen değerlendirme de Windows 7'nin medya dosyalarının riplenmesinde Windows Vista'ya göre daha hızlı olduğu ifade ediliyor. Tabii testlerin Ocak ayında yayımlanan Beta versiyon ile yapıldığını bir kez daha hatırlatalım. Artık gözler Microsoft'ta! Windows 7'nin aday sürümü (RC) merakla bekleniyor.


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yekoo 10 yıl
build 7000 ve 7057 kullandım 7000 çok daha hızlıydı. ama her halükarda sistem xp den dahi hızlı çalışıyor microsoft bu sefer yapmış. üstelik çok stabil yani öle xp gibi değil harbi çekidekten stabil bir sistem.
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sertacaygun 10 yıl
KaraKanarya; Benim şu anda kullandığım P4 işlemcili bilgisayarın Vista sürücüleri yok. Windows 7'yi kullanamam yani. "Herkes geçecek" gibi ütopiik şeyler söylemenin anlamı yok. Daha Windows 95 kullananlar var, ki 95'in de -bildiğim kadarıyla- destek sürecinden sonraki süreç de sona erdi, yani Windows'un işletim sistemi değil, sokağa attığı bir çocuk gibi oldu. Yeni bilgsiayar alanların ya da sürücü sorunu yaşamayacakların tamamı olmasa da, tamamına yakınının geçeceğinden ben de eminim.
Tebrikler Micrososft...
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1963bursa 10 yıl
Windows diye bir şey varsa o da Windows7 dir denebilecek bir sürüm bu, muhtemelen RC sürüm çıktığı anda tüm dünyada diğer windows sürümlerinin kullanımı bitecektir. Önceki tüm Windowsların kendilerine özgü kusurları vardı, Windows7 de MS sona çok yaklaşmış gibi, tüm kullanıcalara hayırlı olsun, bir çok hatanın sıkıntının sonu kesilmiş oldu.
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kacaksevgilim 10 yıl
Aslında çok merak ediyorum ama rc sürümünün çıkmasını bekliyorum şuan için ingilizce olması nedeniyle tercih etmiyorum.üstelik daha beta eğer söz konusu windows sa SP2 paketi çıkasıya kadar kullanmak istemiyorum :D
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ozan19881 10 yıl
umarım vistadan daha iyi bir işletim sistemi olur
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max975 10 yıl
bakalım cıksında ne olduğunu göreceğiz ama vistaya göre olumlu sinyaller verdiği gerçek...
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oray 10 yıl
valla windows 7 gerçekten çok iyi... aynen öyle vista görünümlü XP olmuş... çok hızlı ve efektik bir şey... para verip almayı bile düşünmüyor değilim
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esses... 10 yıl
windows 7 için şu tabiri kullanabilirim.
Vista görünümlü xp. Bence çok güzel olmuş ellerine sağlık microsoftun.
ama vinstanın taaaaa.... &'%$('$%&&%^&'^67 desem yeridir.
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sertacarslan 10 yıl
Ben mecburen windows kullanmak zorunda olan bir kullanıcı olarak ne windows 7'yi ne de daha sonraki bir versiyonu bekliyorum. Keşke rakip işletim sistemlerine de biraz destek verilse ve başarımlarıyla pazar paylarını artırmaları sağlansa da bu microsoft kendini daha iyi işletim sistemi çıkarmaya mecbur hissetse...
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Applejack 10 yıl
Build 7000 var bendede, memnunum şuanda bir problem çıkarmadı bana.
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husNUKE 10 yıl
win7 x64 7068 surumunu kullanıyorum, vistaya gore çok daha başarılı, bazı programlar uyumsuzluk yapabiliyor ama yine de çalışıyor. Programlar çalışmayı durdursa da windows pek etkilenmiyor. Vista da bazı program sorun çıkartınca restart etmek zorunda kalıyordum yoksa başlat menusu gibi şeyler garipleşiyordu. Win7de boyle birşey olmadı, daha hızlı daha kullanışlı daha kararlı
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EMIN3M 10 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum win7 yi... VISTA 64BIT ULTIMATE benim için bi kabus oldu. DVD bile okumuyordu sırf o yüzden çift işletim sistemi kurmak zorunda kaldım. Oyun yükleyeceğim zaman xp ye geçip dosyaları atıyordum sonra vistaya geçip hdd den oyunu kuruodum :D
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