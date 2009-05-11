Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
1
3
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010
Tam Boyutta Gör

Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010
Tam Boyutta Gör

Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010
Tam Boyutta Gör

Geliştirdiği performans odaklı bilgisayar sistemleriyle ve LCD monitörleriyle gayet yakından tanıdığımız Dell firması, ST2010 kod adlı LCD'sinin Hong Kong'da satışına başladı.

362.3 x 491.0 x 193.5 mm boyutlarında ve 4.6 kg ağırlığında dizayn edilen ST2010'da 20 inç (~50.8 cm)'lik TN panel kullanılmış; panel 1600 x 900 piksel çözünürlük sunuyor. 160 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı vaadeden LCD'nin zıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi 250cd/m2, tepki süresi 5 ms ve son olarak nokta aralığı 0.2768 mm. HDMI ve VGA girişlerine sahip ST2010'un teknik özellikleri her ne kadar çoğu rakibine kıyasla geride görünse de bu durumu fiyatıyla telafi edecek gibi. Dell ST2010, 142$'lık fiyat etiketiyle satılıyor. Diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


http://www.pclaunches.com/monitors/dell_st2010_20_monitor_142.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gael 9 yıl
bu monitoru Turkiyede bulmak mumkun degil sanirim yaniliyormuyum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
decodermrt 9 yıl
arkadaşlar şu netbooğuma bi çare düşünelim..ne yapmalıyım sizce.
packard bell dot vr 46 tk 100.netbook ama vatandaki satıcı bu bir notebook diyo. 11.1''. pentium su4100 işlemci 250 gb. 2gb ram. ancak menteşeler takmış durumdayım. ilerde sorun çıkarırmı acaba. yalama olcak kran düşcekmiş gibi duruyo harika bi tasarım valentino rossi modei ancak malzeme kalitesi kafama takıldı . koyuncu elektronik ithal ediyomuş. mail attım onlarada. ne yapsam gerimi versem. aslında çok hızlı bi makine.

vatanbilgisayar.com/...

makine bu. ama ne biliyim adi gibi .menteşeler hakkında bilgisi olan varmı lütfen sölesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj 10 yıl Monster, Performans Canavarı Dizüstü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim