Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010

Geliştirdiği performans odaklı bilgisayar sistemleriyle ve LCD monitörleriyle gayet yakından tanıdığımız Dell firması, ST2010 kod adlı LCD'sinin Hong Kong'da satışına başladı.
362.3 x 491.0 x 193.5 mm boyutlarında ve 4.6 kg ağırlığında dizayn edilen ST2010'da 20 inç (~50.8 cm)'lik TN panel kullanılmış; panel 1600 x 900 piksel çözünürlük sunuyor. 160 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı vaadeden LCD'nin zıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi 250cd/m2, tepki süresi 5 ms ve son olarak nokta aralığı 0.2768 mm. HDMI ve VGA girişlerine sahip ST2010'un teknik özellikleri her ne kadar çoğu rakibine kıyasla geride görünse de bu durumu fiyatıyla telafi edecek gibi. Dell ST2010, 142$'lık fiyat etiketiyle satılıyor. Diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
http://www.pclaunches.com/monitors/dell_st2010_20_monitor_142.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
packard bell dot vr 46 tk 100.netbook ama vatandaki satıcı bu bir notebook diyo. 11.1''. pentium su4100 işlemci 250 gb. 2gb ram. ancak menteşeler takmış durumdayım. ilerde sorun çıkarırmı acaba. yalama olcak kran düşcekmiş gibi duruyo harika bi tasarım valentino rossi modei ancak malzeme kalitesi kafama takıldı . koyuncu elektronik ithal ediyomuş. mail attım onlarada. ne yapsam gerimi versem. aslında çok hızlı bi makine.
vatanbilgisayar.com/...
makine bu. ama ne biliyim adi gibi .menteşeler hakkında bilgisi olan varmı lütfen sölesin