Dell'den 1600x900 piksel çözünürlük sunan LCD monitör; ST2010

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Tam Boyutta Gör

Geliştirdiği performans odaklı bilgisayar sistemleriyle ve LCD monitörleriyle gayet yakından tanıdığımız Dell firması, ST2010 kod adlı LCD'sinin Hong Kong'da satışına başladı.

362.3 x 491.0 x 193.5 mm boyutlarında ve 4.6 kg ağırlığında dizayn edilen ST2010'da 20 inç (~50.8 cm)'lik TN panel kullanılmış; panel 1600 x 900 piksel çözünürlük sunuyor. 160 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı vaadeden LCD'nin zıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi 250cd/m2, tepki süresi 5 ms ve son olarak nokta aralığı 0.2768 mm. HDMI ve VGA girişlerine sahip ST2010'un teknik özellikleri her ne kadar çoğu rakibine kıyasla geride görünse de bu durumu fiyatıyla telafi edecek gibi. Dell ST2010, 142$'lık fiyat etiketiyle satılıyor. Diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://www.pclaunches.com/monitors/dell_st2010_20_monitor_142.php