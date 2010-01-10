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Dell'den kurumsal müşteriler için iki yeni bilgisayar: Inspiron 580 ve 580s

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den kurumsal müşteriler için iki yeni bilgisayar: Inspiron 580 ve 580s
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Inspiron 580

CES 2010 fuarında OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini tanıtan Dell, kurumsal müşteriler için hazırladığı iki yeni masaüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Inspiron serisi altında hazırlanan 580 ve 580s model isimli yeni bilgisayarlar Piyano Siyahı ön yüz tasarımlarıyla şık bir görünüme sahipler. 8 kilogramın altında ağırlığa sahip olan yeni bilgisayarlar, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Core i3 ve Core i5 işlemcileri kullanıyor ayrıca 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar. Tercihe bağlı seçenekler arasında 1TB kapasiteli sabit diskin de sunulduğu yeni sistemlerde işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 grafik yongasının yanı sıra 580 modeli için GeForce 220, 580s modeli içinse GeForce G310 terc7 ihinde bulunabiliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet, opsiyonel olarak WiFi, 5.1 kanal ses desteği ve işletim sistemi olarak Windows Vista Home Basic ya da Windows 7 (Home Premium/Professional/Ultimate) gibi detaylara yer verilen Inspiron 580 ve 580s modelleri 449$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyorlar.

Dell'den kurumsal müşteriler için iki yeni bilgisayar: Inspiron 580 ve 580s
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Inspiron 580s


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Wassermann 9 yıl
sonuçta bildiğiniz gibi dell ürünlerini alırken yurtdışında konfiglerinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kasanın sadeliğinden ve aksesuar yoksuluğundan kurumsal bir ürün olduğu fikrini çıkarabiliriz, orta veya düşük sistem kullanılarak uygun fiyatlara sistemler oluşturulabilir.
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yc#1 9 yıl
Haber için teşekkürler lakin işlemcilerin dahili grafik çekirdeği HD Graphics ilen sehven yeni nesil Atom işlemcilerde kullanılan GMA 3150 olarak yazılmış. Düzeltebilir misiniz ?
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