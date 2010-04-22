Dell'in 7 inçlik tableti "Looking Glass"'ın detayları gün yüzüne çıkıyor

Dünyanın önemli bilgisayar üreticilerinin başında gelen Dell'in 7 ve 10 inçlik tabletler üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Firmanın Mini 5'dan sonra 2.tablet'i olması beklenen 7 inçlik modelin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Dell'in "Looking Glass" kod adını verdiği 7 inçlik tablet cihazı sırtını Nvidia'nın Tegra 2 platformuna dayayacak.

Mini 5'dan sonra Dell'in Android'li 2.tableti olan Looking Glass Android'li cihazlar için oldukça fazla olacağını söyleyebileceğimiz 4GB'lık RAM'le gelirken; üzerinde depolama birimi olarak 4GB'lık belleğe sahip olacak. 7 inçlik ekranında 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan Looking Glass'ın en büyük avantajıysa sahip olacağı ATSC yada DVB-T TV alıcısı olacak. Tablet üzerinde 1.3 Megapiksellik kameranın yanı sıra depolama alanının arttırılabilmesi için bir de SDHC girişi bulunacak.

Looking Glass'ın Kasım ayı içersinde raflardaki yerini alması beklenirken, Dell'in üzerinde çalıştığı diğer bir tablet olan 10 inçlik modelinse 2011 yılının başında kullanıcıya sunulması bekleniyor.