Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi gişe rekorları kırmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen anime dizilerinden Demon Slayer'ın doğrudan devamı niteliğindekiDemon Slayer: Sonsuzluk Kalesi (Demon Slayer: Infinity Castle), 12 Eylül'de sinemaseverlerle buluştu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede gösterime giren Demon Slayer filmi, gişede beklentilerin çok üstünde bir performans sergileyerek, sinema dünyası adına bu yılın en büyük sürprizlerinden birine dönüştü.

Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, En Çok Hasılat Yapan Anime Filmi Oldu

Dünya genelindeki hasılatı 555 milyon dolara ulaşan Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, böylece iki önemli rekoru birden kırmış oldu. Bugüne kadar en çok hasılat yapan anime film olarak tarihe geçen Sonsuzluk Kalesi, aynı zamanda Japonya yapımı filmler adına da yeni bir rekora imza attı. Daha önce hiçbir Japon filmi bu kadar yüksek hasılata ulaşamamıştı.

Üstelik Sonsuzluk Kalesi bu rekoru daha da geliştirecek gibi duruyor. Daha ikinci haftanın sonunda 555 milyon dolara ulaşan film, gişedeki yolculuğunu muhtemelen 600-650 milyon doların üzerinde bir hasılatla tamamlayacak.

En iyi anime filmleri 5 ay önce eklendi

Gişe başarısının yanı sıra genel olarak olumlu yorumlar da alan Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi'nin konusu şöyle: "İblis Avcıları Birliği üyeleri ve Hashira'lar, iblislere karşı yaklaşan savaşa hazırlık amacıyla Hashira Eğitimi adı verilen ortak bir güçlendirme programındayken, Muzan Kibutsuji aniden Ubuyashiki Malikanesi'nde belirir. Birlik liderinin tehlikede olması üzerine Tanjiro ve Hashira'lar karargâha koşar, ancak Muzan Kibutsuji tarafından gizemli bir boşluğun derinliklerine sürüklenirler. Tanjiro ve İblis Avcıları Birliği'nin düştüğü bu yer, iblislerin sığınağı olan Sonsuzluk Kalesi'dir. Ve böylece, İblis Avcısı Birliği ile iblisler arasındaki nihai savaşın fitili ateşlenmiş olur."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Demon Slayer filmi gişe rekorları kırmaya devam ediyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: