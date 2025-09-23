Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi gişe rekorları kırmaya devam ediyor

    12 Eylül'de sinemaseverlerle buluşan Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, gişede etkileyici bir performans sergiliyor. Film daha şimdiden tüm zamanların en çok hasılat yapan animesi oldu.

    Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi gişe rekorları kırmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen anime dizilerinden Demon Slayer'ın doğrudan devamı niteliğindekiDemon Slayer: Sonsuzluk Kalesi (Demon Slayer: Infinity Castle), 12 Eylül'de sinemaseverlerle buluştu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede gösterime giren Demon Slayer filmi, gişede beklentilerin çok üstünde bir performans sergileyerek, sinema dünyası adına bu yılın en büyük sürprizlerinden birine dönüştü.

    Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, En Çok Hasılat Yapan Anime Filmi Oldu

    Dünya genelindeki hasılatı 555 milyon dolara ulaşan Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, böylece iki önemli rekoru birden kırmış oldu. Bugüne kadar en çok hasılat yapan anime film olarak tarihe geçen Sonsuzluk Kalesi, aynı zamanda Japonya yapımı filmler adına da yeni bir rekora imza attı. Daha önce hiçbir Japon filmi bu kadar yüksek hasılata ulaşamamıştı.

    Üstelik Sonsuzluk Kalesi bu rekoru daha da geliştirecek gibi duruyor. Daha ikinci haftanın sonunda 555 milyon dolara ulaşan film, gişedeki yolculuğunu muhtemelen 600-650 milyon doların üzerinde bir hasılatla tamamlayacak.

    Gişe başarısının yanı sıra genel olarak olumlu yorumlar da alan Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi'nin konusu şöyle: "İblis Avcıları Birliği üyeleri ve Hashira'lar, iblislere karşı yaklaşan savaşa hazırlık amacıyla Hashira Eğitimi adı verilen ortak bir güçlendirme programındayken, Muzan Kibutsuji aniden Ubuyashiki Malikanesi'nde belirir. Birlik liderinin tehlikede olması üzerine Tanjiro ve Hashira'lar karargâha koşar, ancak Muzan Kibutsuji tarafından gizemli bir boşluğun derinliklerine sürüklenirler. Tanjiro ve İblis Avcıları Birliği'nin düştüğü bu yer, iblislerin sığınağı olan Sonsuzluk Kalesi'dir. Ve böylece, İblis Avcısı Birliği ile iblisler arasındaki nihai savaşın fitili ateşlenmiş olur."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşınabilir internet kredi ödemesi hafta sonuna denk gelirse faiz işler mi cla 180 d yorum peygamber devesi eve girerse ne anlama gelir gpu hotspot sıcaklığı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum