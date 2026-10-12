Güneş enerjisini depolamak artık doğal gazla elektrik üretmekten daha ucuz

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Tam Boyutta Gör Küresel araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin raporuna göre dört saatlik batarya enerji depolama sistemleri, incelenen 43 pazarın tamamında açık çevrimli doğal gaz türbinlerinden daha düşük maliyetli hale geldi. Güneş enerjisi de araştırmada değerlendirilen 48 pazarın 43'ünde en ucuz yeni elektrik üretim seçeneği oldu.

Batarya depolama sistemlerinin maliyetindeki düşüş ve doğal gaz türbinlerindeki tedarik sıkıntıları, elektrik sektöründeki dengeleri değiştiriyor. Dört saatlik bataryalar, elektrik talebinin yükseldiği dönemlerde devreye giren açık çevrimli doğal gaz türbinlerini maliyet açısından geride bırakıyor.

Bu sistemler, güneş ve rüzgar santrallerinin ürettiği fazla elektriği depolayarak ihtiyaç duyulduğunda şebekeye aktarabiliyor. Böylece elektrik talebinin arttığı saatlerde yeni gaz santrallerine duyulan ihtiyaç azalabiliyor.

Batarya maliyetleri daha da düşecek

Tam Boyutta Gör Rapora göre Orta Doğu ve Afrika'da dört saatlik batarya depolamanın elektrik maliyetinin 2026'daki megavatsaat başına 120 dolar seviyesinden 2035'e kadar yüzde 33 düşerek 80 dolara gerilemesi bekleniyor. Çin ise büyük ölçekli batarya depolamada en düşük maliyetli pazar olarak öne çıkıyor. Çin'deki maliyetler, Çin hariç Asya-Pasifik bölgesinin 134 dolarlık ortalamasından yüzde 55'ten fazla düşük.

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Güneş enerjisi de maliyet avantajını koruyor. Tek eksenli güneş takip sistemleri kullanan santraller, incelenen 48 pazarın 43'ünde en ucuz yeni elektrik üretim teknolojisi konumunda. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde güneş enerjisinin üretim maliyetinin 2033'e kadar megavatsaat başına 20 doların altına düşmesi bekleniyor.

Öte yandan küresel eğilime rağmen Kuzey Amerika'da batarya ve güneş enerjisi yatırımları farklı ekonomik koşullarla karşı karşıya. ABD ve Kanada'da tarifeler, damping karşıtı önlemler ve ithalat kısıtlamaları güneş enerjisi ekipmanlarının maliyetini artırıyor. Wood Mackenzie, ABD'de güneş paneli fiyatlarının 2030'a kadar yılda yaklaşık yüzde 5 artabileceğini öngörüyor.

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