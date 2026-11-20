Yapay Zeka Özeti:
- Dune serisinin başarılı yönetmeni Denis Villeneuve, gelecek projelerini belirledi. Dune 3'ün ardından merakla beklenen yeni James Bond filmini yönetecek olan ünlü isim, bu projenin hemen sonrasında ise radikal bir adıma imza atacak. Villeneuve, Annie Jacobsen'ın ses getiren Nuclear War kitabını sinemaya uyarlayacak ve olası bir nükleer felaketi belgesel gerçekçiliğiyle beyaz perdeye taşıyacak. Sinemaseverlerin bu sarsıcı yapımı izlemek için birkaç yıl beklemesi gerekecek.
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Özellikle ABD'de epey ses getiren Nuclear War (Nükleer Savaş) kitabının yazarı olan Annie Jacobsen, Denis Villeneuve'ün yeni Bond filmini tamamladıktan sonra Nuclear War'un film uyarlamasını çekeceğini açıkladı.
Nucleear War, Bu Konuyu Bir Belgesel Gibi Ele Alıyor
Annie Jacobsen, Nuclear War: A Scenario adını taşıyan kitabında, bir nükleer savaş durumunda yaşanacak felaketi adım adım anlatıyor. Kurmaca olmayan bu kitap, böyle bir felaket senaryosunda ortaya çıkacak yıkımı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu yüzden Villeneuve'ün filminin de bu konuyu çok daha gerçekçi bir düzlemde işlemesi bekelniyor.
Tabii Nuclear War filmini görmek için en az birkaç yıl beklememiz gerekecek. Zira başta da belirttiğimiz gibi Villeneuve önce yeni James Bond filmini çekecek. Onu tamamladıktan sonra Nuclear War'a geçecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
işten çıkarmaların sebebi ne rayzenle olan kapışmayı kazandı zaten piyasada lider konumda olmasına ramen hala işçi mi çıkarıyo ankaşılması zor bir durum.