Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Dune serisinin başarılı yönetmeni Denis Villeneuve, gelecek projelerini belirledi. Dune 3'ün ardından merakla beklenen yeni James Bond filmini yönetecek olan ünlü isim, bu projenin hemen sonrasında ise radikal bir adıma imza atacak. Villeneuve, Annie Jacobsen'ın ses getiren Nuclear War kitabını sinemaya uyarlayacak ve olası bir nükleer felaketi belgesel gerçekçiliğiyle beyaz perdeye taşıyacak. Sinemaseverlerin bu sarsıcı yapımı izlemek için birkaç yıl beklemesi gerekecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kariyerinin son 10 yılını Dune serisine adayan başarılı yönetmen Denis Villeneuve (Arrival, Incendies), bu yıl çıkacak Dune: Part III ile birlikte üçlemesini tamamlamış olacak. Böylece kariyerinde önemli bir sayfayı kapatmış olacak yönetmen, şimdiden gelecek projelerini belirlemiş görünüyor. Villeneuve'ün Dune 3'ten sonra yeni James Bond filmini çekeceği zaten biliniyordu. Ancak görünen o ki yönetmen bir sonraki filmine de karar vermiş.

Özellikle ABD'de epey ses getiren Nuclear War (Nükleer Savaş) kitabının yazarı olan Annie Jacobsen, Denis Villeneuve'ün yeni Bond filmini tamamladıktan sonra Nuclear War'un film uyarlamasını çekeceğini açıkladı.

Nucleear War, Bu Konuyu Bir Belgesel Gibi Ele Alıyor

Annie Jacobsen, Nuclear War: A Scenario adını taşıyan kitabında, bir nükleer savaş durumunda yaşanacak felaketi adım adım anlatıyor. Kurmaca olmayan bu kitap, böyle bir felaket senaryosunda ortaya çıkacak yıkımı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu yüzden Villeneuve'ün filminin de bu konuyu çok daha gerçekçi bir düzlemde işlemesi bekelniyor.

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Tabii Nuclear War filmini görmek için en az birkaç yıl beklememiz gerekecek. Zira başta da belirttiğimiz gibi Villeneuve önce yeni James Bond filmini çekecek. Onu tamamladıktan sonra Nuclear War'a geçecek.

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