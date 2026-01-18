Denis Villeneuve'ün çekeceği yeni James Bond filmi için takvim belirlendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daniel Craig'li filmleri artık geride bırakan James Bond serisi, yakında yeni bir filmle geri dönecek. Üstelik bu film, Dune ve Arrival gibi dikkat çekici işlere imza atan Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyacak.

Denis Villeneuve'ün işe dâhil olmasıyla daha da heyecan verici bir hâl alan yeni James Bond filminde Bond'u kimin canlandıracağı henüz netleşmiş değil. Son duyduğumuzda bu rol için Tom Holland, Jacob Elordi ve Harris Dickinson ile görüşülüyordu. Yapımcıların kimde karar kıldığı henüz açıklanmış değil ama gelen son bilgilere bakılırsa bu duyuru için öyle süre beklememiz gerekmeyecek.

Yeni James Bond, Bu Yılın Ortasında Açıklanacak

Hollywood içinden bilgi aktaran güvenilir kaynaklardan biri olan Justin Kroll'un haberine göre Denis Villeneuve, yeni Bond filminin çekimlerine ya bu yılın sonuna doğru ya da 2027'nin ilk aylarında başlayacak. Bu filmde James Bond'a kimin hayat vereceği ise bu yılın ortalarına doğru duyurulacak.

Bond 26 henüz senaryo aşamasında olduğu için film hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak adı geçen üç oyuncudan yola çıkarak, bu kez daha genç bir Bond izleyeceğimizi söyleyebiliriz. Filmin senaryosunu, Peaky Blinders ve Eastern Promises gibi yapımlarla tanınan Steven Knight yazıyor.

