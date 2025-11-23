Denizaltı avlayabilen dünyanın ilk otonom hava aracı tanıtıldı

Wing Loong ailesinin görünümünü büyük ölçüde koruyan yeni dron, buna karşın donanımı ve görev profili açısından önemli bir sıçrama sunuyor. 20 metreyi aşan kanat açıklığı ile küçük bir iş jetine yakın boyutlara ulaşan sistem, 40 saate varan kesintisiz uçuş süresi ve 10 bin metre irtifa tavanı sayesinde deniz hattı üzerindeki kritik bölgelerde neredeyse iki gün boyunca kesintisiz devriye görevi üstlenebiliyor.
Kendi tespit ediyor, kendisi vuruyor
Bu yetenekler doğrulanırsa Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi üzerindeki gözetim ve baskı kapasitesi dramatik biçimde artabilir. Aynı anda 20 ila 50 adet otonom denizaltı avcısı İHA’nın havada kalabilmesi, bölgedeki düşman denizaltıları için sürekli bir tespit riski yaratabilir. Bu durum, özellikle ABD ve müttefik ülkelerin denizaltıları açısından yeni taktik uyarlamalar gerektirebilir.
Ayrıca Çin, böyle bir sistemle birim maliyeti yaklaşık 220 milyon dolar olan ve 10-12 kişilik uzman ekip gerektiren insanlı deniz karakol uçaklarının (ASW) geliştirilmesi ve bakımına duyduğu ihtiyacı da büyük ölçüde azaltmış oluyor. Buna karşılık Wing Loong X çok daha düşük maliyetle üretilebiliyor, sürü halinde konuşlandırılabiliyor ve düşürülmesi hâlinde yüksek operasyonel kayıp oluşturmuyor.
Ancak tartışmalar da yok değil. Yapay zekânın bir hedefin denizaltı olup olmadığına karar verip buna bağlı olarak torpido ateşlemesi, hem etik hem güvenlik açısından önemli soru işaretleri doğuruyor. Bu yüzden insanlı platformların eğitimli operatörleri, radar, sonar, IR ve elektronik istihbarat verilerini bir arada değerlendirerek karar veriyor. Bu hassas süreci bir dronun otonom biçimde hatasız işlemesi halen birçok uzman tarafından zor kabul edilen bir iddia.