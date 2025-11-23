Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Denizaltı avlayabilen dünyanın ilk otonom hava aracı tanıtıldı

    Çin’in yeni İHA’sı Wing Loong X, tam otonom denizaltı avı yapabilen ilk uzun menzilli dron oldu. 40 saat havada kalabilen platform, havadan sonar bırakıp hedefleri yapay zekayla bulabiliyor.

    Denizaltı avlayabilen dünyanın ilk otonom hava aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin, denizaltı avcılığı için tasarlanan ilk otonom insansız hava aracını resmen tanıttı. Wing Loong X adı verilen yeni platform, Dubai Airshow 2025’te görücüye çıkarak ülkenin denizaltı savunma kabiliyetinde iddialı bir sayfa açtı. Geliştiricilere göre bu model, tamamen bağımsız denizaltı savunma harbi (ASW) yürütebilen dünyadaki ilk uzun menzilli İHA olma özelliğini taşıyor.

    Wing Loong ailesinin görünümünü büyük ölçüde koruyan yeni dron, buna karşın donanımı ve görev profili açısından önemli bir sıçrama sunuyor. 20 metreyi aşan kanat açıklığı ile küçük bir iş jetine yakın boyutlara ulaşan sistem, 40 saate varan kesintisiz uçuş süresi ve 10 bin metre irtifa tavanı sayesinde deniz hattı üzerindeki kritik bölgelerde neredeyse iki gün boyunca kesintisiz devriye görevi üstlenebiliyor.

    Kendi tespit ediyor, kendisi vuruyor

    Denizaltı avlayabilen dünyanın ilk otonom hava aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni İHA’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sonar şamandıralarını (sonobuoy) kendi başına bırakabilmesi. Normalde yalnızca insanlı deniz karakol uçaklarının gerçekleştirdiği bu işlem, su altındaki akustik verilerin toplanması için kritik öneme sahip. Wing Loong X, yalnızca bu şamandıraları dağıtmakla kalmayıp, topladığı akustik verileri yerleşik yapay zeka sistemiyle analiz ederek hedef sınıflandırması yapabildiği iddiasıyla öne çıkıyor. Dahası, gelen bilgilere göre araç hafif sınıf anti-denizaltı torpidoları taşıyabiliyor, yani tespit ettiği hedefi kendi başına vurma kapasitesine sahip.

    Bu yetenekler doğrulanırsa Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi üzerindeki gözetim ve baskı kapasitesi dramatik biçimde artabilir. Aynı anda 20 ila 50 adet otonom denizaltı avcısı İHA’nın havada kalabilmesi, bölgedeki düşman denizaltıları için sürekli bir tespit riski yaratabilir. Bu durum, özellikle ABD ve müttefik ülkelerin denizaltıları açısından yeni taktik uyarlamalar gerektirebilir.

    Ayrıca Çin, böyle bir sistemle birim maliyeti yaklaşık 220 milyon dolar olan ve 10-12 kişilik uzman ekip gerektiren insanlı deniz karakol uçaklarının (ASW) geliştirilmesi ve bakımına duyduğu ihtiyacı da büyük ölçüde azaltmış oluyor. Buna karşılık Wing Loong X çok daha düşük maliyetle üretilebiliyor, sürü halinde konuşlandırılabiliyor ve düşürülmesi hâlinde yüksek operasyonel kayıp oluşturmuyor.

    Ancak tartışmalar da yok değil. Yapay zekânın bir hedefin denizaltı olup olmadığına karar verip buna bağlı olarak torpido ateşlemesi, hem etik hem güvenlik açısından önemli soru işaretleri doğuruyor. Bu yüzden insanlı platformların eğitimli operatörleri, radar, sonar, IR ve elektronik istihbarat verilerini bir arada değerlendirerek karar veriyor. Bu hassas süreci bir dronun otonom biçimde hatasız işlemesi halen birçok uzman tarafından zor kabul edilen bir iddia.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    symbol 1.2 joy alınır mı metro exodus enhanced edition türkçe yama breaking bad yorum net iyon denklemi neye göre yazılır sadem ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum