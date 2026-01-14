Giriş
    Garmin, okyanusta bağlantıda kalan yeni akıllı saatini tanıttı

    Garmin, 80 km açık deniz bağlantısı ve 15 gün pil ömrü sunan yeni akıllı saatini tanıttı. Garmin quatix 8 Pro, offshore bağlantı, 7/24 acil müdahale merkezi ve fazlasını sunuyor.

    Garmin quatix 8 Pro denizcilik akıllı saati Tam Boyutta Gör
    Garmin quatix 8 Pro'nun standart akıllı saatlerden ayrıldığı nokta; bağlantı özelliği. Garmin, açık denizde tekne kullanmanın en büyük sorunlarından biri olan sinyal kaybını çözüyor.

    Kıyıdan 80 km'ye kadar kesintisiz bağlantı

    Saat, inReach uydu teknolojisini LTE hücresel modülüyle birleştirerek, kullanıcıların kıyıdan 80,4 km uzakta bile bağlantıda kalmalarını sağlıyor. Bu, kullanıcıların kıyıdan çok uzakta telefona ihtiyaç duymadan kısa mesaj gönderebilmeleri, arama yapabilmeleri ve gerçek zamanlı hava durumunu kontrol edebilmeleri anlamına geliyor.

    Tehlike sinyali gönderme

    Garmin Quatix 8 Pro SOS özelliği Tam Boyutta Gör
    Quatix 8 Pro ayrıca kullanıcıların doğrudan saatten tehlike sinyali göndermelerini sağlayan SOS acil kurtarma fonksiyonu da içeriyor. Bu sinyal, Garmin'in 24 saat hizmet veren acil durum merkezine gidiyor. Şirket, bu merkezin bugüne kadar 1200'den fazla başarılı su kurtarma operasyonu koordine ettiğini belirtiyor.

    Özel tekne modu ve denizcilik araçları

    Yazılım tarafında ise Garmin, yeni Tekne Modu sunuyor. Arayüz, kullanıcının bulunduğu yere göre otomatik olarak uyarlanıyor. Su üzerindeyken, otomatik pilot kontrolleri, trolling motor durumu ve tekne verileri gibi denizcilik araçları ön plana çıkarılıyor. Karada ise bu araçların yerini günlük uygulamalar ve sağlık ölçümleri alıyor.

    15 güne kadar pil ömrü

    Garmin, saati 47 mm titanyum çerçeve, çizilmeye dayanıklı safir kristal ve 1.4 inç yüksek parlaklık sağlayan AMOLED ekranla donatmış. Marka, ekranın tuzlu suya, su sıçramasına ve denizde uzun süre kalmaya dayanacak kadar sağlam olduğunu söylüyor. Parlak AMOLED ekranı ve sürekli bağlantı seçeneklerine rağmen, Garmin, quatix 8 Pro'nun akıllı saat modunda 15 güne kadar pil ömrü sunabileceğini belirtiyor.

    Saat, denizcilik odaklı yapısının ötesinde tüm gün sağlık takibi, Garmin Pay ve wakeboard ve su kayağı gibi suya özgü aktiviteler de dahil olmak üzere 100'den fazla spor modunu destekliyor.

    Fiyatı 1300 dolar

    Garmin quatix 8 Pro, yalnızca 47 mm kasayla geliyor ve fiyatı 1300 dolar.

    Kaynakça https://www.garmin.com/en-US/p/1986622/ https://www.gizmochina.com/2026/01/14/garmin-quatix-8-pro-launch-marine-smartwatch/
