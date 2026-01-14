Garmin, okyanusta bağlantıda kalan yeni akıllı saatini tanıttı

Kıyıdan 80 km'ye kadar kesintisiz bağlantı
Saat, inReach uydu teknolojisini LTE hücresel modülüyle birleştirerek, kullanıcıların kıyıdan 80,4 km uzakta bile bağlantıda kalmalarını sağlıyor. Bu, kullanıcıların kıyıdan çok uzakta telefona ihtiyaç duymadan kısa mesaj gönderebilmeleri, arama yapabilmeleri ve gerçek zamanlı hava durumunu kontrol edebilmeleri anlamına geliyor.
Tehlike sinyali gönderme
Özel tekne modu ve denizcilik araçları
Yazılım tarafında ise Garmin, yeni Tekne Modu sunuyor. Arayüz, kullanıcının bulunduğu yere göre otomatik olarak uyarlanıyor. Su üzerindeyken, otomatik pilot kontrolleri, trolling motor durumu ve tekne verileri gibi denizcilik araçları ön plana çıkarılıyor. Karada ise bu araçların yerini günlük uygulamalar ve sağlık ölçümleri alıyor.
15 güne kadar pil ömrü
Garmin, saati 47 mm titanyum çerçeve, çizilmeye dayanıklı safir kristal ve 1.4 inç yüksek parlaklık sağlayan AMOLED ekranla donatmış. Marka, ekranın tuzlu suya, su sıçramasına ve denizde uzun süre kalmaya dayanacak kadar sağlam olduğunu söylüyor. Parlak AMOLED ekranı ve sürekli bağlantı seçeneklerine rağmen, Garmin, quatix 8 Pro'nun akıllı saat modunda 15 güne kadar pil ömrü sunabileceğini belirtiyor.
Saat, denizcilik odaklı yapısının ötesinde tüm gün sağlık takibi, Garmin Pay ve wakeboard ve su kayağı gibi suya özgü aktiviteler de dahil olmak üzere 100'den fazla spor modunu destekliyor.
Fiyatı 1300 dolar
Garmin quatix 8 Pro, yalnızca 47 mm kasayla geliyor ve fiyatı 1300 dolar.