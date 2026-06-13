Denizcilikte yeni çağ: Nükleer yük gemisi tasarımı ilk onayı aldı

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Tam Boyutta Gör Yeni bir araştırma, erimiş tuz reaktörünün (MSR) büyük bir araç taşıma gemisine hem fiziksel hem de operasyonel olarak entegre edilebileceğini ortaya koydu. Lloyd’s Register, Hyundai Heavy Industries, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ve diğer ortaklarla birlikte, büyük nakliye gemilerinde gelişmiş küçük modüler reaktörün (SMR) kullanımını inceliyor.

Son çalışma kapsamında reaktör sisteminin gemi içindeki yerleşimi, bölümlendirilmesi, radyasyon koruma gereksinimleri ve bunun yük güvertesi düzeni ile araç taşıma kapasitesine etkileri değerlendirildi. Ayrıca reaktörün ağırlığı ve konumunun geminin denge ve trim özellikleri üzerindeki sonuçları da analiz edildi.

Nükleer tahrik için önemli bir adım

Lloyd’s Register Kuzeydoğu Asya Başkanı Sung-Gu Park, nükleer tahrikin halen gelişimin erken aşamalarında olduğunu ancak gelecekteki ilerlemeleri desteklemek için teknik bilgi birikiminin şimdiden oluşturulmasının önem taşıdığını söyledi. Park, konsept aşamasında fizibilitenin kanıtlanmasının özellikle yük optimizasyonu, gemi stabilitesi ve entegre güvenlik tasarımı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Proje ortakları ayrıca tahrik sistemi mimarisini, güç dağıtım yöntemlerini ve nükleer enerjiyle çalışan gemilerin operasyonel esnekliğini de değerlendirdi. Geleneksel yakıt kullanan araç taşıyıcılarında rota planlaması ve liman ziyaretleri yakıt gereksinimleri nedeniyle kısıtlanabilirken, SMR destekli gemilerin bu konuda önemli avantajlar sunabileceği belirtiliyor.

SMR'li gemiler emisyonsuz taşımacılığın parçası olabilir

HD Hyundai Heavy Industries CTO'su Hong-Ryeul Ryu, küresel emisyon düzenlemelerinin giderek sıkılaştığını ve net sıfır emisyonlu yakıt konusunda henüz kesin bir çözüm bulunmadığını belirterek, SMR destekli gemilerin sera gazı emisyon kurallarına uyum sağlayabilecek yeni nesil bir denizcilik teknolojisi olduğunu ifade etti. Ryu, bu gemilerin ömürleri boyunca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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Çalışmanın en önemli odak noktalarından biri de güvenlik oldu. Lloyd’s Register tarafından yürütülen tehlike tanımlama ve ön risk değerlendirmeleri kapsamında, reaktör muhafazası, gemi üzerindeki güvenlik sistemleri ve nükleer teknolojinin denizde kullanımıyla ilgili operasyonel kısıtlamalar incelendi.

Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI) de araştırmanın, gerçek gemi işletme koşulları dikkate alınarak denizcilik sektöründe küçük modüler reaktörlerin kullanım potansiyelini değerlendirmesi açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti.

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