Denizin ortasına 20 MW’lık dev rüzgar türbini kuruldu: 40 bin eve enerji verecek

Kurulumu tamamlanan dev türbinin tüm ana bileşenleri Çin’de geliştirilip üretildi. Bu durum ülkenin yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda rüzgar enerjisi teknolojilerindeki liderliğini de ortaya koyuyor. Kaldı ki Avrupalı Siemens Gamesa ve Vestas gibi şirketlerin dahi türbinleri Çin’de üretiliyor.
Boyutları inanılmaz
Dünyanın ilk 20 MW’lık açık deniz türbini, her bir 147 metre uzunluğunda üç kanada sahip. Bu kanatlar, toplamda 10 futbol sahasına eşdeğer bir alanı tarıyor. Türbin rotorunun deniz seviyesinden yüksekliği de yaklaşık 174 metre.
Kurulum sürecini kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri, türbin tasarımında sağlanan ağırlık optimizasyonu oldu. Proje ekibi, megavat başına düşen türbin ağırlığını sektör ortalamasına kıyasla yüzde 20 oranında azaltmayı başardı.
40 bin haneye temiz enerji
Türbin, şebekeye bağlandığında yılda yaklaşık 80 milyon kilovat-saat (kWh) elektrik üretecek. Bu miktar, yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Aynı zamanda fosil yakıtlar yerine bu türbinden elde edilen enerji sayesinde 64 bin ton karbon salımının önüne geçilecek.
Bugün itibarıyla 600 milyon kilovatlık kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşan Çin, yalnızca dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üreticisi konumunda değil, aynı zamanda daha büyük, daha verimli ve maliyet avantajı sunan türbinlerle küresel enerji dönüşümüne yön veren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.