Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Denuvo'dan korsan avı: Steam, Reddit ve Discord'un kapısı çalındı

    Denuvo, DRM korumasını aşmakla suçladığı anonim korsan voices38'in kimliğini ortaya çıkarmak için Steam, Reddit ve Discord'dan kullanıcı bilgileri talep etti.  

    Denuvo'dan korsan avı: Steam, Reddit ve Discord'un kapısı çalındı Tam Boyutta Gör
    Denuvo, DRM korumasını aşmakla suçladığı "voices38" kullanıcıyı tespit etmek için hukuki süreci genişletiyor. Şirket, ABD'deki mahkemeden Steam, Reddit ve Discord'a kullanıcı bilgilerini paylaşmaları için celp gönderilmesine izin verilmesini istedi. Denuvo'nun hedefindeki voices38, şirketin DRM korumasını 26 farklı oyunda aşmakla suçlanıyor.

    Denuvo anonim korsanın peşinde

    Denuvo, eylül ayında Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde voices38 aleyhine DMCA kapsamında bir dava açtı. Şirket, sanığın DRM korumasını aşarak oyunların korsan olarak kullanılmasının önünü açtığını savunurken faaliyetlerin tamamen durdurulmasını talep etti. Ancak voices38 kimliğini gizli tuttuğu için Denuvo'nun dava açtığı kişinin gerçek kimliği henüz bilinmiyor.

    Şirket, yaptığı araştırma sonucunda voices38 ile bağlantılı olabileceğini düşündüğü 7 Steam hesabı, bir Reddit hesabı ve bir Discord hesabı tespit ettiğini belirtiyor. Denuvo şimdi bu hesapların arkasındaki kişinin kimliğini belirlemek için platformlardan bilgi talep ediyor. Şirket daha önce Valve ve Reddit ile iletişime geçtiğini, ancak her iki şirketin de yasal bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesiyle kullanıcı bilgilerini paylaşmadığını belirtti. Discord'dan ise henüz yanıt alınamadığı ifade edildi.

    Steam'den kapsamlı kullanıcı bilgileri istendi

    Mahkemeden izin çıkması halinde Denuvo, Steam'deki 7 hesap için oldukça kapsamlı bilgiler talep edecek. Bunlar arasında hesap kayıt bilgileri, isimler, fatura adresleri, ödeme yöntemleri, işlem geçmişleri, bağlantılı hesaplar ve IP adresleri ile zaman damgaları ve cihaz bilgileri bulunuyor. Discord'dan hesabın kullanıcı bilgileri ve bulunduğu sunucularla birlikte bu sunuculardaki rolünün paylaşılması isteniyor.

    Denuvo'dan korsan avı: Steam, Reddit ve Discord'un kapısı çalındı Tam Boyutta Gör
    Reddit'ten ise voices38 hesabına ait gönderiler, yorumlar ve üye olunan subreddit'lere ilişkin bilgilerin sağlanması talep ediliyor. Denuvo'nun mahkeme başvurusunda ayrıca bir kripto para işlem izi araştırdığı da ortaya çıktı. Şirket, voices38 ile bağlantılı olduğunu düşündüğü Bitcoin, Ethereum ve Solana işlemlerini tespit ettiğini ve bunların FixedFloat isimli borsa üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Ancak Denuvo'nun bu bağlantıyı nasıl kurduğu açıklanmış değil ve şirket şu aşamada FixedFloat için bir celp talebinde bulunmadı.

    voices38 faaliyetlerine devam edecek mi?

    voices38, davanın ilk açıldığı dönemde yaptığı açıklamada faaliyetlerine devam edeceği mesajını vermişti. Ancak sonrasında hesabın aktif olmadığı belirtiliyor. Bunun davayla bağlantılı olup olmadığı ise bilinmiyor. Bu süreçte Denuvo'ya karşı kullanılan yöntemlerden bazılarını geliştiren DenuvOwO isimli grubun da faaliyetlerini sonlandırdığı paylaşıldı. Grup, Denuvo korumalı oyunlar için Hypervisor tabanlı bypass çözümleri geliştiriyordu.

    Denuvo'nun mahkemeden istediği izin verilirse şirket, voices38'in gerçek kimliğine ulaşmak için Steam, Reddit ve Discord üzerinden önemli miktarda kullanıcı verisine erişebilecek. Mahkemenin bu talepler konusunda vereceği karar, davanın sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    w203 mercedes scooter motor yağı itü kktc c suv 2026 honda hrv kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP | Intel Core i3-1115G4
    HP | Intel Core i3-1115G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum