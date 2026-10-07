Denuvo'dan korsan avı: Steam, Reddit ve Discord'un kapısı çalındı

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Tam Boyutta Gör Denuvo, DRM korumasını aşmakla suçladığı "voices38" kullanıcıyı tespit etmek için hukuki süreci genişletiyor. Şirket, ABD'deki mahkemeden Steam, Reddit ve Discord'a kullanıcı bilgilerini paylaşmaları için celp gönderilmesine izin verilmesini istedi. Denuvo'nun hedefindeki voices38, şirketin DRM korumasını 26 farklı oyunda aşmakla suçlanıyor.

Denuvo anonim korsanın peşinde

Denuvo, eylül ayında Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde voices38 aleyhine DMCA kapsamında bir dava açtı. Şirket, sanığın DRM korumasını aşarak oyunların korsan olarak kullanılmasının önünü açtığını savunurken faaliyetlerin tamamen durdurulmasını talep etti. Ancak voices38 kimliğini gizli tuttuğu için Denuvo'nun dava açtığı kişinin gerçek kimliği henüz bilinmiyor.

Şirket, yaptığı araştırma sonucunda voices38 ile bağlantılı olabileceğini düşündüğü 7 Steam hesabı, bir Reddit hesabı ve bir Discord hesabı tespit ettiğini belirtiyor. Denuvo şimdi bu hesapların arkasındaki kişinin kimliğini belirlemek için platformlardan bilgi talep ediyor. Şirket daha önce Valve ve Reddit ile iletişime geçtiğini, ancak her iki şirketin de yasal bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesiyle kullanıcı bilgilerini paylaşmadığını belirtti. Discord'dan ise henüz yanıt alınamadığı ifade edildi.

Steam'den kapsamlı kullanıcı bilgileri istendi

Mahkemeden izin çıkması halinde Denuvo, Steam'deki 7 hesap için oldukça kapsamlı bilgiler talep edecek. Bunlar arasında hesap kayıt bilgileri, isimler, fatura adresleri, ödeme yöntemleri, işlem geçmişleri, bağlantılı hesaplar ve IP adresleri ile zaman damgaları ve cihaz bilgileri bulunuyor. Discord'dan hesabın kullanıcı bilgileri ve bulunduğu sunucularla birlikte bu sunuculardaki rolünün paylaşılması isteniyor.

Tam Boyutta Gör Reddit'ten ise voices38 hesabına ait gönderiler, yorumlar ve üye olunan subreddit'lere ilişkin bilgilerin sağlanması talep ediliyor. Denuvo'nun mahkeme başvurusunda ayrıca bir kripto para işlem izi araştırdığı da ortaya çıktı. Şirket, voices38 ile bağlantılı olduğunu düşündüğü Bitcoin, Ethereum ve Solana işlemlerini tespit ettiğini ve bunların FixedFloat isimli borsa üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Ancak Denuvo'nun bu bağlantıyı nasıl kurduğu açıklanmış değil ve şirket şu aşamada FixedFloat için bir celp talebinde bulunmadı.

voices38 faaliyetlerine devam edecek mi?

voices38, davanın ilk açıldığı dönemde yaptığı açıklamada faaliyetlerine devam edeceği mesajını vermişti. Ancak sonrasında hesabın aktif olmadığı belirtiliyor. Bunun davayla bağlantılı olup olmadığı ise bilinmiyor. Bu süreçte Denuvo'ya karşı kullanılan yöntemlerden bazılarını geliştiren DenuvOwO isimli grubun da faaliyetlerini sonlandırdığı paylaşıldı. Grup, Denuvo korumalı oyunlar için Hypervisor tabanlı bypass çözümleri geliştiriyordu.

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Denuvo'nun mahkemeden istediği izin verilirse şirket, voices38'in gerçek kimliğine ulaşmak için Steam, Reddit ve Discord üzerinden önemli miktarda kullanıcı verisine erişebilecek. Mahkemenin bu talepler konusunda vereceği karar, davanın sonraki aşaması açısından belirleyici olacak.

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Denuvo'dan korsan avı: Steam, Reddit ve Discord'un kapısı çalındı

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