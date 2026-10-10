Korsan oyunlara darbe: Denuvo hamlesini yaptı

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Tam Boyutta Gör Oyun sektörü var olduğundan bu yana devam eden orijinal ve korsan arasındaki mücadelede karşılıklı hamleler devam ediyor. Ünlü koruma yazılımı Denuvo bu hafta bilindik bir yöntemi devre dışı bırakarak korsana darbe vurdu.

Denuvo’dan yeni hamle

Gelen bilgilere göre pek çok oyunda sıkça kullanılan bir kırma yöntemi Denuvo tarafından etkisiz hale getirildi. Bu yöntemde Windows altında çalışan bir sanallaştırma teknolojisi, oyun Denuvo kontrolleri yaparken bir çakışma ortaya çıkarıyor ve basit bir şekilde kontrolleri devre dışı bırakıyor.

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Star Wars: Galactic Racer oyununda kullanılan yeni teknoloji bu yöntemi engellemiş durumda. Yaklaşık 60 oyunun bunun sonucunda kırılamaz hale geldiği belirtiliyor. Irdeto veya oyunun geliştiricisi bununla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Konuyu takip edenler oyunun kırılmaması üzerine yaptığı araştırmalarda bu sonuca erişmiş. Yeni teknoloji sayesinde oyunların çıkış döneminde gelirlerini koruyacağı tahmin ediliyor.

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Denuvo’dan yeni koruma yöntemi

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