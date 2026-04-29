Denuvo için yolun sonu mu? Artık tüm PC oyunları artık kırılabiliyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında uzun yıllardır korsanla mücadelede en güçlü savunma hattı olarak görülen Denuvo için kritik bir döneme girilmiş olabilir. Yeni geliştirilen teknikler sayesinde Denuvo korumasına sahip tüm PC oyunlarının artık ya tamamen kırılabildiği ya da korumanın etkisiz hale getirilebildiği belirtiliyor.

10 yıllık mücadelede son perde

Denuvo, ilk olarak 2014 yılında FIFA 15’i korumak amacıyla piyasaya sürülmüş ve kısa sürede PC platformunun en güçlü DRM ve kurcalama önleme sistemi haline gelmişti. Yıllar boyunca birçok hacker grubu ve bağımsız geliştirici, Denuvo’yu tek tek oyunlar üzerinden aşmayı başardı. Ancak bu süreç her zaman uzun ve zorlu olmuştu.

Bugün gelinen noktada ise tablo değişmiş durumda. Oyun sahnesinde tanınan “repacker” isimlerden FitGirl’e göre Denuvo artık “tamamen işlevsiz” bir koruma katmanı haline gelmiş olabilir. Bu noktaya ulaşılmasında yıllar boyunca farklı ekiplerin katkısı bulunurken son dönemde özellikle DenuvOwO ekibi ve Voices38 öne çıkıyor.

Hypervisor yöntemi dengeyi değiştirdi

Tam Boyutta Gör Denuvo’nun düşüşünde en kritik rolü oynayan gelişme ise “hypervisor bypass” olarak adlandırılan yeni yöntem oldu. Bu teknik, korumayı tamamen kaldırmak yerine sistemi kandırmaya dayanıyor.

Geliştirilen yöntem sayesinde oyun içindeki Denuvo kontrolleri atlatılarak sistemin orijinal bir kopya çalıştırdığına inanması sağlanıyor. Bu yöntem özellikle son aylarda çok sayıda oyunun korsan sürümlerinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu sayede Crimson Desert, Resident Evil Requiem ve Pragmata gibi yeni yapımlar dahi kısa sürede erişilebilir hale geldi.

Denuvo’nun arkasındaki şirket olan Irdeto’nun geliştiricileri, ortaya çıkan bu yeni tehdit karşısında önlem üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak mevcut tablo, alınacak önlemlerin gecikmiş olabileceğine işaret ediyor.

Güncel verilere göre, şu anda Denuvo ile korunan olup da kırılmamış veya bypass edilmemiş herhangi bir PC oyunu bulunmuyor. Bu durum, DRM teknolojisinin etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

