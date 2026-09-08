Denuvo koruması bir kez daha aşıldı: 24 saatte 6 oyun kırıldı!

Tam Boyutta Gör Denuvo oyunlarının korumasının kaldırılma hızı giderek daha şaşırtı hale geliyor. voices38 adlı bir hacker, yaklaşık 24 saat içinde Star Wars Outlaws, Persona 3 Reload ve Mortal Kombat 1'in başını çektiği 5 oyunu yayınladı. Irdeto'nun DRM koruması için işleri daha da kötüleştiren şey ise, başka bir hacker'ın dahil olması oldu.

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Denuvo korumalı oyunlar 24 saatte kırıldı

Prince of Persia: The Lost Crown ve Metal Gear Solid V, 5 ve 6 Eylül'de ortaya çıkan diğer kırılan oyunlar arasındaydı. Altıncı oyun olan Far Cry 5, 0xZeOn adlı başka bir hacker tarafından kırıldı.

0xZeOn, 2023'te Dead Space için bir beta crack derledi ve mevcut sürümler için düzeltmeler geliştirdi. Buna rağmen, hacker Irdeto için ciddi bir tehdit olmadı. İlerlemeye rağmen, süreç teknik ve zaman alıcı olmaya devam ediyor. Göreve kendini adamış birden fazla kişi, yeni Denuvo oyunlarını daha da hızlı bir şekilde alt edebiliyor.

Son zamanlarda kırılan oyunların hiçbiri 2026'da Steam ya da rakip mağazalarda çıkış yapan oyunlar değil. Mortal Kombat 1, 2023’te çıktı. ScienceDirect'in araştırması, korsanlığın en büyük etkisinin lansmanı takip eden ilk haftalarda olduğunu gösterdi. Bu dönem, yeni bir oyunun genellikle en çok satış yaptığı dönem oluyor. Square Enix gibi bazı yayıncılar, DRM'yi genellikle 6 ay sonra devre dışı bırakıyor.

Öte yandan, voice38 yüksek profilli AAA oyunlarında hızlı zaferler elde etti. Capcom'un Pragmata'sı yaklaşık bir ay sürdü, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Steam’de yayınlandıktan kısa bir süre sonra kırıldı.

Hackerlar, hypervisor yöntemini kullanarak güçlü Denuvo korumasını hızla aşmayı çoktan öğrendi. Ancak, bu şekilde kırılan oyunları çalıştırmak için bilgisayar güvenlik sistemlerini devre dışı bırakmaları gerekiyor, bu da sistem için ek riskler oluşturuyor. Öte yandan Denuvo ile mücadele etmenin başka bir yolu daha var: voices38 takma adıyla bilinen bir hacker, güvenlik korumalarını eski usul aşma yöntemini uyguluyor; birçok teknoloji meraklısının yaptığı gibi korumayı atlatmak yerine DRM'yi gerçekten kırıyor.

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Denuvo koruması bir kez daha aşıldı: 24 saatte 6 oyun kırıldı!

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